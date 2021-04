SAG Awards 2021: The Crown e Ma Rainey's Black Bottom tra i vincitori, Chadwick Boseman Miglior Attore

I SAG Awards hanno premiato i cast dei film Il processo ai Chicago 7 e Ma Rainey's Black Bottom, assegnando il premio come Miglior Attore a Chadwick Boseman, tra le serie hanno vinto Schitt's Creek e The Crown.

I SAG Awards 2021 sono stati assegnati poche ore fa e la ventisettesima edizione dei riconoscimenti assegnati dal Sindacato degli attori hanno premiato gli interpreti di Ma Rainey's Black Bottom, assegnando un altro premio postumo a Chadwick Boseman, e i protagonisti di The Crown.

Lo show non è stato trasmesso in diretta e si è preferito, a causa delle restrizioni internazionali, registrare i monologhi e i discorsi dei vincitori prima della messa in onda.

Il percorso che porterà alla vittoria degli Oscar sta continuando e film come Il processo ai Chicago 7, Minari e, appunto, Ma Rainey's Black Bottom sembrano sempre più destinati a ottenere le preferenze dei membri dell'Academy.

Nel settore televisivo, invece, oltre alla serie dedicata alla famiglia reale britannica che ha permesso a Gillian Anderson di aggiungere un SAG Award ai riconoscimenti ottenuti in carriera, sono stati premiati Jason Sudeikis per la sua interpretazione in Ted Lasso e la comedy Schitt's Creek.

Ecco la lista dei vincitori:

FILM

Miglior Cast

Il Processo ai Chicago 7

Miglior Attrice Protagonista

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Miglior Attore Protagonista

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Miglior Attrice Non Protagonista

Yuh-Jung Youn - Minari

Miglior Attore Non Protagonista

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Miglior Gruppo di Stunt

Wonder Woman 1984

PROGRAMMI TELEVISIVI

Miglior Cast in una serie drammatica

The Crown

Miglior Cast in una serie Comedy

Schitt's Creek

Miglior Attrice in un film televisivo o serie limitata

Anya Taylor-Joy - La regina degli scacchi

Miglior Attore in un film televisivo o serie limitata

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Miglior Attrice in una serie drammatica

Gillian Anderson - The Crown

Miglior Attore in una serie drammatica

Jason Bateman - Ozark

Miglior Attrice in una serie comedy

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Miglior Attore in una serie Comedy

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Migliori Stunt in una serie comedy o drammatica