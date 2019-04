Ma cosa ci dice il cervello con Paola Cortellesi è il film più visto in Italia nel weekend di Pasqua!

Ma cosa ci dice il cervello: Claudia Pandolfi in una scena del film

Ma cosa ci dice il cervello, la nuova commedia di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi, è il film più visto nel weekend di Pasqua con 1.775.852 euro per 266.372 spettatori. La commedia, che vede nel cast anche Stefano Fresi, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Claudia Pandolfi, Alessandro Roia, Carla Signoris e Tomas Arana, è il miglior incasso di un film italiano nel periodo pasquale dal 2010 (qui potete leggere la nostra recensione di Ma cosa ci dice il cervello). Un grande risultato per Vision Distribution e Wildside, che hanno scelto di scommettere su un weekend non tradizionale per il cinema italiano come quello delle festività pasquali.

Perde una posizione After, il teen romance campione di incassi che guadagna altri 974.000 euro superando i 5 milioni in due settimane . Basato sulla serie di libri di successo scritti da Anna Todd, After (qui la nostra recensione di After, racconta la storia di Tessa, una studentessa modello che all'ultimo anno di scuola incontra Hardin Scott, un arrogante, ribelle e carismatico ragazzo che metterà in discussione tutte le sue certezze.

Il debutto de La Llorona - Le lacrime del male, è meno incisivo che in altri paesi. L'horror prodotto da James Wan apre incassando 608.000 euro da 315 sale, con una media per sala di 1.930 euro. Il film è ambientato nella Los Angeles degli anni '70, dove la creatura mostruosa protagonista dal folclore messicano si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale (qui trovate la nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male.

Dopo quattro settimane di permanenza in classifica, il fantasy Walt Disney Pictures Dumbo è quarto con 408.000 euro di incassi e veleggia verso i 10 milioni di euro. Come potete leggere nella nostra recensione di Dumbo, nel remake del cartoon troviamo le star Danny DeVito, Colin Farrell, Nico Parker, Finley Hobbins, Michael Keaton ed Eva Green.

Apertura molto deludente per Il campione, di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi., che racconta la storia di un giovane calciatore pieno di talento ma anche indisciplinato e viziato che dovrà impegnarsi nello studio per mettere sui giusti binari la propria vista (ecco la nostra recensione de Il Campione). Il film apre incassando 298.000 euro da 335 sale, con una media per sala di 890 euro.