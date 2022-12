M3GAN, nuovo trailer per il prossimo inquietante horror targato Blumhouse

Cosa c'è di più terrificante di una bambola che non è una semplice bambola? Basta dare un'occhiata al nuovo trailer di M3GAN, il prossimo horror Blumhouse, per scoprire la risposta.

Se volete provare un forte senso d'inquietudine (anche) durante le feste (insomma, chi non vorrebbe?) aprite il nuovo trailer di M3GAN, cliccate sul tasto play, e lasciate fare all'horror Blumhouse di prossima uscita.

Le bambole vi hanno sempre lowkey terrorizzato? Aspettate di vedere cosa vi riserva M3GAN, la nuova pellicola degli Universal Studios in collaborazione con Blumhouse, Atomic Monster e Divide/Conquer.

"È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia" si legge nella caption dell'ultimo trailer, che lascia poi spazio alla sinossi ufficiale del film prodotto da due veterani del cinema horror, Jason Blum e James Wan.

"M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili".

M3GAN sarà una "fusione fra Annabelle e Terminator", secondo il produttore James Wan

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M£GAN arriverà il 4 gennaio al cinema per augurarvi un nuovo, terrificante anno. Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.