M3GAN 2.0: danze sensuali per la bambola robotica killer nel teaser del sequel

M3GAN è tornata ed è ancora più determinata a far passare al pubblico notti insonni, in un modo o nell'altro. Il ritorno del robot killer viene introdotto sulle note di Femininomenon di Chappell Roan, che fanno da sfondo al teaser di M3GAN 2.0, horror targato Blumhouse.

Il primo M3GAN, sigla che indica Model 3 Generative Android, era incentrato sulla giovane Cady (Violet McGraw), che perde i suoi genitori in un incidente d'auto e viene cresciuta dalla zia Gemma (Allison Williams), esperta di robotica. Gemma sta lavorando su un robot sperimentale a misura di bambino, progettato per essere il compagno ideale per i piccoli. Non sorprende che il robot AI diventi pericoloso e uccida tutto ciò che ritiene una minaccia per Cady. Gemma e Cady sconfiggono M3GAN alla fine del film, ma la scena finale chiarisce che il robot non sparirà così facilmente.

Il teaser per adesso ci dice ben poco, introducendo i passi di una fanciulla sensuale che ancheggia a ritmo di musica su uno sfondo fucsia. Alla fine del teaser la luce illumina il volto di M3gan che, rivolta allo spettatore chiede: "Ti sono mancata?" per poi riprendere la sua danza sfrenata.

Lo sguardo inquietante di M3GAN

L'AI fa paura

La recensione di M3GAN analizza l'ennesimo successo Blumhouse che ha generato rapidamente un sequel dopo aver generato 181 milioni di incassi da un horror costato appena 12 milioni.

Il sequel in arrivo nei cinema in primavera vede il ritorno di Gerard Johnstone alla regia. Nel cast, a fianco di Allison Williams e Violet McGraw, troviamo il brillante Jemaine Clement.

L'universo di M3GAN si espanderà anche con un film spin-off, intitolato Soulm8te, previsto per il 2026. Si parla di un thriller erotico con un tocco di intelligenza artificiale incentrato su un uomo che acquisisce un androide artificialmente intelligente per far fronte alla perdita della moglie, morta di recente. Nel tentativo di creare una partner veramente senziente, trasforma inavvertitamente un innocuo lovebot in un'anima gemella mortale.