M3GAN sarà una "fusione fra Annabelle e Terminator", secondo il produttore James Wan

Il produttore di M3GAN ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più sul nuovo film horror in uscita l'anno prossimo, anticipando che "Annabelle incontrerà Terminator".

Si sta parlando di M3GAN da qualche settimana ormai, complice il trailer dedicato e le dichiarazioni degli addetti ai lavori. Il produttore del film James Wan, però, ha deciso di aggiungere nuova carne al fuoco paragonando il nuovo progetto a storie come Annabelle e Terminator.

"È Annabelle che incontra Terminator", ha detto James Wan, senza mezzi termini parlando di M3GAN, durante una recente intervista con Empire Magazine. Il produttore ha aggiunto: "Sono affascinato da tutte quelle cose che dovrebbero essere innocenti, per poi diventare più... maligne".

L'idea di una bambola omicida con le stesse capacità di Terminator non può far altro che alzare l'asticella all'interno del genere, per quanto folle possa sembrare come dinamica.

M3GAN: il trailer dell'horror prodotto da Jason Blum e James Wan

Diretto da Gerard Johnstone e scritto da Akela Cooper, la sinossi di M3GAN riporta che: "Quando Gemma (Allison Williams) diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, si ritrova in una situazione di cui non è sicura, essendo impreparata a diventare un genitore. Sotto pressione sul lavoro, Gemma decide di accoppiare il suo prototipo M3GAN (un robot) con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi - una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili".

Vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale il 6 gennaio del 2023.