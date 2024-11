M3GAN 2.0: primo sguardo ufficiale alla bambola assassina nel sequel dell'horror

Un sequel di M3GAN di Blumhouse e Atomic Monster sembrava inevitabile dopo che il film horror fantascientifico, acclamato dalla critica, aveva ottenuto risultati sorprendenti al botteghino, e lo scorso gennaio abbiamo scoperto che M3GAN 2.0 era ufficialmente in fase di sviluppo.

Ora, Vanity Fair ha condiviso un primo sguardo al film attraverso un'immagine dietro le quinte che anticipa il ritorno della bambola assassina.

M3GAN ha come protagonista Alison Williams (Girls, Get Out) nel ruolo di Gemma, un'ingegnere di robotica di un'azienda di giocattoli che utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore.

Il film si concludeva con Gemma e Cady che riuscivano a distruggere la forma fisica di M3GAN, ma non si può tenere a bada una buona bambola assassina troppo a lungo, ed è fortemente implicito che la coscienza dell'I.A. sia stata trasferita nel dispositivo smart home Alexa di Gemma.

M3gan: la spiegazione del finale del film horror

La trama del primo film

Williams e McGraw torneranno e saranno affiancati dal nuovo membro del cast Ivanna Sakhno (Ahsoka), che si dice avrà un ruolo importante. Akela Cooper, autrice del primo film, si occuperà nuovamente della sceneggiatura insieme a Gerard Johnstone, che tornerà anche alla regia.

First Look: Everyone's favorite killer robot returns in 2025 for 'M3gan 2.0.'



????: https://t.co/keXw7FsJhB pic.twitter.com/zrJ10sSaJp — VANITY FAIR (@VanityFair) November 21, 2024

La sinossi ufficiale del primo film recitava: "Dalle menti più prolifiche dell'horror - James Wan, il regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse - arriva un nuovo volto del terrore. M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante ingegnere di robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata".

"Quando Gemma diventa improvvisamente la custode della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), Gemma è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di lasciare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili".