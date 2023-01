M3GAN: l'iconica scena dell'horror non era nello script originale!

La scena in cui la temibile bambola danza, divenuta nel frattempo virale, non era presente nello script originale.

Come rivelato da Gerard Johnstone in una recente intervista a Slash Film, nello script originale di M3GAN non era presente l'iconica scena in cui la bambola protagonista danza (diventata nel frattempo virale su internet).

"Stranamente, credo che tutti fossero d'accordo fin dall'inizio". La scena del ballo è rimasta sottotraccia per molto tempo, ma non c'è mai stato il timore che non si realizzasse. "Credo che tutti abbiano pensato che fosse un'idea davvero divertente, eccitante e nuova, e a quel punto si stavano già divertendo così tanto con il suo personaggio che è sembrato il punto di partenza naturale", ha detto Johnstone.

In un'epoca in cui momenti del genere diventano immediatamente virali su TikTok, M3GAN è arrivata al momento perfetto. "Il punto è questo. Non si può forzare qualcosa a diventare virale", ha detto James Wan a SYFY Wire. "Quando qualcosa si aggancia allo Zeitgeist, lo fa e basta". La sequenza di ballo in M3GAN non è stata inserita nella speranza che diventasse improvvisamente virale, ma è stata, come Johnstone sospettava, il "naturale" passo successivo.