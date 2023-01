M3GAN vs Chucky: per Allison Williams e Jason Blum non c'è partita

Chi vincerebbe in uno scontro diretto fra M3GAN e Chucky? Sembra proprio che Allison Williams e Jason Blum abbiano le idee molto chiare in proposito.

L'arrivo nei cinema di M3GAN, il nuovo film horror firmato Gerard Johnstone, prodotto da Jason Blum e James Wan e interpretato da Allison Williams, ha spinto gli amanti del genere a tornare in sala. Fino a che punto possono arrivare le potenzialità di questa bambola robotica, e cosa avverrebbe in uno scontro diretto con Chucky?

M3GAN: una scena del film

Durante una recente conferenza stampa dedicata al film, Allison Williams e Jason Blum hanno detto che M3GAN batterebbe Chucky senza alcun problema in uno scontro diretto. Queste sono state le loro parole a SYFY WIRE: "La situazione è piuttosto semplice. M3GAN può fare istantaneamente tutte le ricerche del caso sui punti deboli di Chucky e scovarli in un millisecondo. Ha troppe risorse dalla sua. Non è una lotta leale".

Anche Jason Blum la pensa allo stesso modo: "Non c'è dubbio che M3GAN vincerebbe. È molto più intelligente di Chucky". Le loro affermazioni si basano sul fatto che questa particolare bambola in realtà è un robot super intelligente e in grado di migliorarsi di volta in volta tramite apprendimento diretto. (Per fortuna) non possiamo verificare di persona chi vincerebbe in uno scontro fra questi due, ma sarebbe una battaglia senza dubbio memorabile.

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN è disponibile nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.