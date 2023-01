M3GAN: supera il 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e Jason Blum festeggia

M3GAN, il nuovo film horror della Blumhouse, è arrivato nelle sale americane e il produttore Jason Blum sta festeggiando online l'ottima accoglienza riservata al progetto dalla critica e dal pubblico.

Su Twitter il filmmaker ha infatti monitorato il punteggio ottenuto dal progetto su Rotten Tomatoes, commentando anche in modo ironico la sua attenzione nei confronti delle recensioni dei giornalisti.

Jason Blum, mentre monitorava il punteggio ottenuto da M3GAN, ha dichiarato: "Quando le recensioni sono buone il punteggio di Rotten Tomatoes è davvero importante. Quando le recensioni sono negative, i critici non sono importanti".

Dopo aver visto arrivare al 97% di recensioni positive il film, che sembra destinato a dare il via a una nuova saga horror della Blumhouse, il produttore ha scritto: "Mi chiedo di chi sia l'unica recensione negativa. C'è sempre una negativa. Qualcuno ha persino dato a Get Out una recensione negativa. Penso che qualcuno si senta sempre in dovere di rovinare la festa!".

Attualmente il punteggio di M3GAN è sceso al 95% di recensioni positive e i "colpevoli" di non aver apprezzato il lungometraggio sono Randy Myers, del San Jose Mercury News, che sostiene la pellicola non riesca a far provare dell'interesse nei confronti degli umani, e Lee McCoy di DrumDums che sostiene manchi di originalità e non abbia alcun impatto emotivo.

M3gan, la recensione: una (nuova) bambola assassina e il lato più scary dello sci-fi

Il film, infatti, racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema.

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN è arrivata il 4 gennaio nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.