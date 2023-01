M3GAN: Drew Barrymore nei panni della bambola robotica in una danza che non dimenticherete facilmente

Drew Barrymore si è trasformata nel vostro personalissimo modello di M3GAN. Anche se ha qualche piccolo difetto di fabbricazione, il suo amore resterà sempre con voi, qualsiasi cosa facciate o diciate avrete tutto il sostegno del mondo. Non ci credete?

In un nuovo post pubblicato sul profilo Instagram del The Drew Barrymore Show vediamo la celebre conduttrice e attrice nei panni di M3GAN, la bambola robotica estremamente intelligente e letale proveniente dall'omonimo film di successo. Il video con Drew Barrymore cita una scena cult della pellicola, quella in cui M3GAN comincia a ballare in un corridoio prima di prendersi la vita delle prossime vittime, per poi continuare lungo la sua strada.

Il costume, i movimenti e lo sguardo perso nel vuoto sono identici a quelli della protagonista del film, anche se non ci è dato sapere cosa succederà dopo il balletto... fortunatamente. "M3GAN ha preso il controllo del The Drew Barrymore Show!", si legge nella didascalia di accompagnamento.

Vi ricordiamo che il film di Gerard Johnstone sta raccogliendo un enorme successo nei cinema, avendo raggiunto i 30 milioni d'incassi solamente nel suo weekend di apertura americano, per poi diventare virale anche su Tik Tok. Questi risultati hanno ben presto confermato anche un sequel programmato per il 2025.