M3GAN: Aubrey Plaza è esilarante nella parodia del Saturday Night Live

Nel corso dell'ultima puntata del Saturday Night Live, Aubrrey Plaza ha interpretato una parodia del film M3GAN nel quale ha indossato i panni della bambola protagonista del film campione di incassi.

Oltre ad apparire in una divertentissima parodia di The White Lotus e a riunirsi con Amy Poehler nei panni dei loro personaggi di Parks and Recreation, Plaza ha vestito i panni della bambola assassina in uno sketch di M3GAN insieme a Chloe Fineman e alla star del film, Allison Williams.

M3GAN 2.0 - che è anche il nome del sequel di M3GAN attualmente in lavorazione - "promette di essere ancora più gay" e vede Plaza e Fineman ricevere una calorosa accoglienza in un bar gay.

Quando il personaggio di Gemma interpretato dalla Williams entra, viene immediatamente riconosciuta come la Marnie di Girls e invitata a partecipare alla festa.

Aubrey Plaza si è presentata al SNL con i capelli biondi e con Agatha: Coven of Chaos, attualmente in fase di riprese, è molto probabile che il suo personaggio (che si dice sia Morgan Le Fay) sfoggerà un look simile.