M. Night Shyamalan rivela il suo film horror preferito

Dopo l'inquietante Old, M. Night Shyamalan torna sulla sedia del produttore per la terza stagione del thriller Apple TV+ Servant e svela al Wall Street Journal il titolo del suo film horror preferito, ma anche il motivo per cui ama leggere i romanzi di Stephen King.

The Visit: M. Night Shyamalan sul set del film

"Amo leggere Stephen King per la sua capacità di mettere i personaggi in ambientazioni soprannaturali e di farli sembrare ancora radicati nella realtà", M. Night Shyamalan rivela alla rivista, aggiungendo inoltre: "Non so se l'ho letto perché è spaventoso."

Il regista ha inoltre rivelato di avere due poster appesi nel suo ufficio. Si tratta de L'esorcista e Lo squalo. Tuttavia, solo uno di questi è il suo horror preferito di tutti i tempi:

"L'esorcista, per me, è la madre di tutti i film di paura".

Il prossimo film di Shyamalan è ufficialmente intitolato Knock at the Cabin, e uscirà con Universal Pictures il 3 febbraio 2023. In un precedente post pubblicato sui social la scorsa estate, il regista ha anticipato che il progetto è "molto conciso" e "sotto le 100 pagine". L'attore Dave Bautista sarà il protagonista. Shyamlan produrrà, inoltre, thriller intitolato The Vanishings At Caddo Lake.

M. Night Shyamalan sarà, inoltre, il Presidente di Giuria del Festival di Berlino 2022, che si terrà dal 10 al 17 febbraio.