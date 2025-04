M. Night Shyamalan, svelata la trama del film scritto con Nicholas Sparks

M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks hanno unito le proprie forze e hanno lavorato ad un progetto che include un romanzo e un film. Il progetto si intitola Remain e il libro è in uscita nel periodo autunnale.

Scrivere un libro non era abbastanza e quindi, mentre Nicholas Sparks si è occupato del romanzo, M. Night Shyamalan ha lavorato alla sceneggiatura da cui ne trarrà un lungometraggio.

La trama del nuovo film di M. Night Shyamalan in collaborazione con Nicholas Sparks

La lavorazione del film è già in atto e Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor sono stati scelti come protagonisti. Ma di cosa parla la trama del nuovo film del duo inedito Shyamalan/Sparks?

La trama ruota attorno a Tate Donovan, un architetto di New York che cerca di ricostruire la propria vita dopo un periodo trascorso in una struttura psichiatrica in seguito ad una spirale depressiva scatenata dalla morte della sorella.

Jake Gyllenhaal in una scena di Enemy

In cerca di un nuovo inizio, si trasferisce a Cape Cod per lavorare alla progettazione di una casa estiva di un caro amico. Tuttavia, qualcosa andrà storto. Entrerà in scena Wren, una giovane e misteriosa donna che porterà Tate a mettere in discussione tutto ciò che ha considerato stabile e razionale nella sua esistenza.

Il ritorno di M. Night Shyamalan alla regia

M. Night Shyamalan lavorerà al film con un nuovo direttore della fotografia, Adolpho Veloso, che ha firmato l'acclamato Train Dreams, presentato con grande successo qualche mese fa al Sundance Film Festival.

M. Night Shyamalan sul set di Old

La produzione del film dovrebbe iniziare nel mese di agosto e i fan sperano che possa rivelarsi un altro grande successo per Shyamalan, famoso per aver lavorato dietro la macchina da presa a lungometraggi come Il sesto senso, Signs, The Village, e il recente Trap con Josh Hartnett.