M. Night Shyamalan dirige Remain: data di uscita, cast e dettagli del film con Jake Gyllenhaal

La Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la data di uscita di Remain, il nuovo thriller romantico e soprannaturale diretto da M. Night Shyamalan: il film debutterà al cinema il 23 ottobre 2026.

Il progetto rappresenta il secondo titolo del regista sotto l'egida Warner, dopo il passaggio dallo storico sodalizio con Universal Pictures, con cui aveva firmato successi come Split, Glass, Old e Knock at the Cabin. La sua prima uscita con Warner, Trap, ha incassato circa 84 milioni di dollari in tutto il mondo.

La data scelta per Remain coincide con quella del prossimo film di Jordan Peele, distribuito da Universal. Viste le somiglianze di genere, è probabile che uno dei due studi riveda il calendario per evitare un confronto diretto al botteghino.

Remain: il film e il romanzo da un'idea condivisa

Il protagonista di Remain sarà Jake Gyllenhaal, affiancato da Phoebe Dynevor e Ashley Walters. Il film si basa su una storia originale co-creata da Shyamalan e dallo scrittore bestseller Nicholas Sparks. Oltre alla pellicola, Sparks sta lavorando a un romanzo dallo stesso titolo, la cui pubblicazione è prevista per il 7 ottobre 2025.

Il regista M. Night Shyamalan sul set di Signs

A produrre Remain saranno Shyamalan e Ashwin Rajan con la loro Blinding Edge Pictures, affiancati da Marc Bienstock e Theresa Park, storica collaboratrice di Sparks. Lo stesso Sparks sarà produttore esecutivo.

Il titolo rientra tra le recenti novità annunciate da Warner Bros., insieme a Evil Dead 2 e The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

L'ultimo film diretto da Shyamalan, Trap, è ambientato durante un concerto affollato della pop star Lady Raven. Tra i fan in delirio si trovano anche Cooper e sua figlia adolescente Riley. Mentre la ragazza è travolta dall'entusiasmo per l'evento, il padre inizia a notare una presenza insolita di forze dell'ordine. Insospettito, Cooper scopre che la polizia ha organizzato una massiccia operazione per catturare un serial killer noto come "il Macellaio", il quale - secondo alcune informazioni - si troverebbe tra il pubblico. Nessuno può entrare o uscire dall'arena senza passare sotto il controllo delle autorità. Un dettaglio particolarmente inquietante per Cooper, che nasconde un segreto agghiacciante: è proprio lui il Macellaio, anche se sua figlia non ne ha la minima idea.