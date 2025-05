M. Il Figlio del secolo: la miniserie Sky su Mussolini verrà distribuita all'estero da Mubi

Mubi ha annunciato di aver ottenuto i diritti per la distribuzione degli episodi di M. Il Figlio del Secolo in vari territori internazionali.

M. Il Figlio del Secolo ha trovato una distribuzione internazionale: Mubi ha infatti comprato i diritti della miniserie per vari territori, tra cui il Nord America.

Il progetto televisivo targato Sky è tratto dal romanzo scritto da Antonio Scurati e segue l'ascesa al potere di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia.

La distribuzione in streaming all'estero

Luca Marinelli ha avuto il ruolo di Mussolini nella miniserie firmata da Joe Wright che ora verrà proposta all'estero grazie a Mubi. Il filmmaker ha dichiarato: "Questa serie è stata un'occasione per esplorare come il carisma e il caos possano co-esistere in un unico uomo e come quella pericolosa combinazione possa ridefinire una nazione. Luca Marinelli porta in vita la volatilità e il suo magnetismo. È stato un privilegio lavorare con un team così straordinario a una storia che sembra allo stesso tempo storica e inquietantemente senza tempo".

Mubi distribuirà la serie M. Il figlio del secolo anche in America Latina, Belgio, Lussemburgo, Turchia, India e Nuova Zelanda grazie a un accordo con Fremantle.

Coea racconta la miniserie

Gli otto episodi andati in onda su Sky a partire dal 10 gennaio sono disponibili in streaming su NOW. Nella serie Marinelli veste i controversi panni di Mussolini nel periodo compreso tra il 1919, quando fondò il partito fascista in Italia, e il 1925 quando, dopo aver conquistato il potere con la Marcia su Roma del 1922, tenne un celebre discorso alla Camera dei Deputati dichiarandosi di fatto dittatore dopo l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

Il progetto televisivo propone, inoltre, agli spettatori uno spaccato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quella con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. La sceneggiatura è scritta da Stefano Bises in collaborazione con Davide Serino.