Luther - Verso l'inferno, la battuta di Idris Elba sul Martini è "un dito medio alzato a James Bond"

Luther - Verso l'inferno, film Netflix disponibile da oggi che prosegue le avventure del detective John Luther, contiene una divertente strizzata d'occhio a James Bond, ruolo per cui Idris Elba sarebbe in lizza da anni secondo i rumor.

Il creatore di Luther - Verso l'inferno Neil Cross ha rivelato di non aver potuto resistere a una battuta su James Bond dopo le continue speculazioni sul possibile ingaggio di Idris Elba nel ruolo del personaggio iconico di Ian Fleming.

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba in Norvegia

Da oggi su Netflix, il film di due ore che conclude la serie poliziesca inglese della BBC, contiene una scena in cui il detective John Luther, interpretato da Idris Elba, rifiuta sfacciatamente un Martini, notoriamente il cocktail preferito di James Bond.

Neil Cross ha detto a Radio Times che quel momento è stato "un dito medio teso e una strizzata d'occhio" a 007 perché Luther è meglio.

Elba nega che Luther - Verso l'Inferno sia un trampolino di lancio per interpretare la spia britannica, nonostante Barbara Broccoli sia ancora in cerca del successore di Daniel Craig.

"La mia audizione per Bond? Oh mio Dio, no! Lo dico da anni, no", ha detto l'attore, aggiungendo: "La battuta del Martini è un po' sfacciata, non è vero? Ho chiesto, 'Neil, sei sicuro di volerla inserire?'"

Alla domanda se fosse d'accordo con l'argomentazione di Neil Cross secondo cui Luther è migliore di Bond, Elba ha detto: "Luther è altrettanto coinvolgente, altrettanto sexy e bello da vedere visivamente. Ma Bond proviene da un universo in cui lo spionaggio era il modo per catturare il pubblico. Luther viene dal mondo in cui bussi alla porta e chiedi: 'Ci sei? Sto entrando.'"

Come svela la nostra recensione di Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.