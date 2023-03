Idris Elba, secondo Andy Serkis, ha già interpretato "una versione perfetta di James Bond"

Sono mesi che i fan di James Bond continuano a speculare sull'attore/attrice che erediterà l'iconico personaggio, dopo l'uscita di Daniel Craig. In molti vorrebbero vedere Idris Elba nel ruolo, con Andy Serkis, suo collega sul set di Luther: The Fallen Sun, che è convinto del fatto che abbia già interpretato una perfetta e personalissima versione di 007.

Per chi non lo sapesse, Idris Elba è recentemente tornato a indossare i panni del suo Luther, in occasione di Luther - Verso l'Inferno, il nuovo lungometraggio di Netflix in cui lo vediamo affrontare un pericoloso serial killer. Andy Serkis, che interpreta proprio il nemico del protagonista, durante una recente intervista con Metro, ha ora spiegato: "Luther è la sua versione di James Bond. Si adatta così bene a Idris Elba". La star ha proseguito: "Lavorare con lui su un progetto del genere è stato eccezionale, perché ha vissuto con quel personaggio per dieci anni. Quando sei sul set e cerchi negli occhi di Idris senti che è così presente [Luther], lo possiede completamente. Si tratta di un personaggio molto complesso e profondo. In un certo senso, penso che sia più calzante per Idris rispetto a Bond, perché puoi quasi prevedere cosa farà James, ma non puoi mai prevedere cosa farà Luther".

Al momento non sappiamo ancora quale attore prenderà il posto di Craig come James Bond, anche se continuano a emergere vari nomi, accompagnati da ipotesi di ogni tipo. Una cosa sembra certa però, Idris Elba non è molto interessato alla parte e non sembra stia provando a ottenere il ruolo.