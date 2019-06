Luther tornerà, nuove sorprese e uno spinoff su Alice Morgan

Tante idee nel futuro di Luther, la serie BBC non è ancora giunta all'epilogo e in futuro ci potrebbe essere uno spinoff su Alice Morgan.

Dopo la quinta sconvolgente stagione, Luther proseguirà in una nuova forma e in più sarebbe in arrivo uno spinoff dedicato a Alice Morgan.

Luther: Idris Elba e Michael Smiley in una scena

Ecco cosa ha dichiarato il creatore della serie inglese Neil Cross: "Sia io che Idris Elba, e con noi l'intero team, non vediamo l'ora di poter continuare a narrare le storie di Luther. Non abbiamo finito col personaggio. E' solo questione di decidere quale formato assumeranno le storie future."

Idris Elba e Ruth Wilson in un sensuale confronto in Luther

Neil Cross ammette di essere aperto a ogni possibilità, ad esempio non disdegnerebbe un futuro multimediale per la serie BBC, ma il suo formato preferito sarebbe una versione animata di Luther. Da tempo si parla, però, di un film su Luther in arrivo al cinema. Al riguardo Cross si rivela piuttosto criptico: "Ho fiducia come Idris Elba, potrebbe accadere e sarebbe un film grandioso. Ma per ora è tutto ciò che posso dirvi sulla questione." Al di là dei rumor e delle fantasiose teorie, lo sceneggiatore nega, però, fermamente la possibilità di vedere Idris Elba nel ruolo di prossimo James Bond: "Luther è il Bond".

La quinta stagione di Luther ha riportato in vita il personaggio di Alice Morgan, interpretata da Ruth Wilson. La killer psicopatica più amata del piccolo schermo è tornata a riaffacciarsi nella vita di John Luther trascinandolo in una spirale di disastri e omicidi. Per Neil Cross, il ritorno di Alice era inevitabile: "Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di rivalutare la relazione di Luther con Alice, perché è un rapporto centrale in quello che chiamiamo il primo stadio di Luther. La loro era una storia che non era ancora finita, e tutti volevamo scoprire cosa sarebbe accaduto. Per me e per Idris era un rapporto che andava risolto."

Per Neil Cross l'universo di Luther non esisterebbe senza Alice Morgan, perciò lo sceneggiatore non ha nessuna intenzione di uccidere la sua anti-eroina. Tutt'altro, un universo espanso di Luther potrebbe ospitare una serie spinoff dedicata ad Alice Morgan: "E' fottutamente difficile chiudere con uno staff come il nostro, ma abbiamo già parlato del futuro dei nostri personaggi. Una delle maledizioni della mia vita è svegliarmi ogni mattina con Luther in mente. Penso di continuo come potremo andare avanti, perché ci saranno sempre spazi nuovi per questi personaggi e questo è davvero eccitante."