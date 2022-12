Luther: Netflix svela il titolo ufficiale, la data di uscita e le nuove foto di Idris Elba

Netflix ha svelato il titolo ufficiale, la data di uscita e le nuove foto del film su Luther che vede Idris Elba tornare nei panni del complicato detective al centro del popolare dramma poliziesco andato in onda per cinque stagioni sulla BBC.

Luther: The Fallen Sun arriverà sullo streamer a marzo 2023, ha detto oggi lo streamer. Jamie Payne ha diretto il film basato su una sceneggiatura del creatore della serie Neil Cross.

Il film viene pubblicizzato come una continuazione e una rivisitazione della serie BBC che ha consolidato lo status di Idris Elba come attore protagonista e ha ottenuto 11 nomination agli Emmy durante la sua corsa.

La sinossi di Luther: The Fallen Sun: un terrificante serial killer sta terrorizzando Londra mentre il brillante detective John Luther, caduto in disgrazia, siede dietro le sbarre. Ossessionato dal suo fallimento nel catturare il cyber psicopatico che ora lo schernisce, Luther decide di evadere di prigione per finire il lavoro con ogni mezzo necessario.

Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che fa ritorno nel ruolo di Martin Schenk, affiancheranno Idris Elba nel film prodotto da Netflix in associazione con BBC.