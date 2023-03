Luther verso l'inferno, Neil Cross: "Netflix mi ha chiesto di cambiare il sesso di una delle vittime"

Neil Cross ha rivelato che dopo la prima bozza di Luther verso l'inferno, sulla scenografia c'era una nota: Netflix gli ha chiesto di cambiare il sesso di una delle vittime. Il creatore della serie televisiva su cui si basa il film, ha spiegato i motivi per cui aveva deciso che la prima persona uccisa doveva essere una donna. Luther verso l'inferno è disponibile dal 10 marzo sulla piattaforma multimediale

Il sequel del film Luther, intitolato Luther verso l'inferno, inizia come molti episodi del dramma poliziesco di Idris Elba, con un omicidio. Nel film, la vittima è Callum Aldrich, interpretato da James Bamford che viene rapito e ucciso dal ricco serial killer David Robey, Andy Serkis. Tuttavia, nella prima bozza del film, la vittima era una donna prima che il creatore Neil Cross la riscrivesse, su richiesta di Netflix.

Lo sceneggiatore ha rivelato il cambiamento in una recente intervista con The Independent. L'autore, che ha creato la serie originale, scrivendone ogni episodio, compresa la sceneggiatura di Luther - Verso l'Inferno, ha svelato che nella prima bozza la vittima era una donna "Per ragioni che ho paura di scoprire, le vittime femminili spaventano molto di più le persone", ha detto Cross a The Independent. "Quindi, c'era una parte di me provocatoria nella prima bozza del film, che diceva, 'Oh, la vittima sarà una donna perché è più spaventoso'". Qui trovate la nostra recensione di Luther verso l'inferno

Secondo Neil Cross, Netflix lo ha incoraggiato a cambiare il sesso della vittima con l'unica nota importante che gli è stata data sulla sceneggiatura. Sebbene all'inizio fosse titubante, ha detto che, col senno di poi, era stata la decisione giusta. "Questo è l'unico momento in cui Netflix mi ha chiesto di ripensarci un poco", ha rivelato Cross. "E ho risposto: 'Bene, sarà meno spaventoso.' Avevo paura che potesse essere il contrario. Ma in realtà avevano ragione".

Lo sceneggiatore, inoltre, ha spiegato che la serie originale ha ricevuto molte critiche per la sua rappresentazione della violenza contro le donne. Neil Cross, anche se capisce il punto di vista di chi ha mosso questi appunti, ha difeso Luther sostenendo che ci sono più vittime maschili nello show rispetto alle donne.

Neil Cross ha parlato della possibilità che il protagonista della serie, Idris Elba, diventi il prossimo James Bond, un rumor che si è diffuso negli ultimi mesi, nonostante la star di The Wire abbia affermato che il ruolo dell'agente segreto di Ian Fleming "non è un obiettivo per la mia carriera".

"Idris è uno degli attori più carismatici sulla faccia del pianeta, potrebbe interpretare qualsiasi ruolo, quindi penso che farebbe un Bond eccezionale. Ma lo preferisco come Luther", ha affermato Neil Cross