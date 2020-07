Luther, Idris Elba: "Verrà realizzato un film tratto dalla serie"

Idris Elba, star della popolare serie britannica, ha dichiarato che verrà realizzato un film di Luther, proseguendo così la storia raccontata sul piccolo schermo. L'attore ha confermato il desiderio che venga realizzato il progetto dopo aver ricevuto il BAFTA Special Award che ha celebrato la sua carriera.

La star britannica ha dichiarato: "Ho continuato a dire che vorrei venisse realizzato un film di Luther e penso che sia quella la direzione verso la quale ci stiamo muovendo, un film. E non vedo l'ora che accada. Accadrà".

Idris Elba ha poi aggiunto: "Con un film non ci sono limiti. Si può essere un po' più coraggiosi con le storie. E un po' più internazionali, e alzare un po' il livello. Ma John Luther sarà sempre John Luther".

La serie è stata creata da Neil Cross e sono state prodotte cinque stagioni per la BBC dedicate alle indagini del detective. Idris Elba ha conquistato ben due Golden Globe e altri premi prestigiosi grazie alla sua interpretazione.

Per ora non c'è ancora una conferma ufficiale da parte della produzione dello show, tuttavia le parole del suo protagonista alimentano le speranze dei fan di Luther che potrebbero quindi forse rivedere in azione sugli schermi il detective.