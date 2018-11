Luther 5: Idris Elba nella prima scena degli episodi inediti

Luther ritornerà prossimamente sugli schermi della BBC con la quinta stagione della serie britannica, raccontando un nuovo capitolo della storia del detective interpretato da Idris Elba, e ora è stato condiviso online il primo video tratto dalle puntate inedite.

Il filmato mostra John Luther alle prese con un interrogatorio condotto da un gangster chiamato George Cornelius, che vuole scoprire quanto accaduto al figlio.

Neil Cross, creatore della serie, ha scritto le quattro puntate inedite che comporranno la quinta stagione. Lo showrunner di Luther aveva spiegato che i fan gli chiedono spesso cosa è accaduto a John Luther dopo le puntate andate in onda della serie: "Ci sono così tante cose che non sappiamo. Così tanto rimasto in sospeso. Il fatto è che io e Idris ci siamo posti le stesse domande. Perché amiamo John e ci chiediamo cosa gli è accaduto. E per quel che mi riguarda io ho paura dei mostri. Il volto nella finestra. La mano sotto al letto. L'ombra alla fine della strada. Chi potrebbe fermarli se non John Luther? Quindi abbiamo preso il telefono per chiamare alcuni vecchi amici e chiedere se volessero scoprire cosa sarebbe accaduto. E si è scoperto che volevano farlo. Quindi è ciò che faremo. Scopriremo cosa accadrà nel prossimo capitolo della storia e Luther ritornerà sugli schermi".

Like #Luther?



Here's an early Christmas present from us to you.



Get ready for the brand-new series. Coming soon to @BBCOne. pic.twitter.com/EkinFCBtmO — BBC One (@BBCOne) November 9, 2018