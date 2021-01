Lupin è la prima serie tv francese a entrare nella Top 10 Netflix USA

Continuano i riscontri positivi per la serie tv Netflix con protagonista Omar Sy, Lupin. Lo show è nella Top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma in diversi paesi, segnando anche un record per le produzioni francesi sul territorio americano.

Lupin: Omar Sy in una scena della serie

La serie che trae ispirazione dall'opera di Maurice LeBlanc e chiama in causa il celebre ladro gentiluomo - pur avendo come protagonista il personaggio interpretato da Sy, Assane Diop, una sorta di "discepolo" di Lupin - si è infatti classificata al terzo posto della lista dei titoli più popolari su Netflix US (in Francia è invece al primo posto della Top 10), dopo esser salita pian piano dall'ottava posizione che aveva fatto registrare inizialmente, e diventando la prima produzione seriale francese a essere inclusa nella classifica introdotta lo scorso febbraio dalla piattaforma.

Creato da George Kay in collaborazione con François Uzan, e prodotto da Netflix e Gauont Television, lo show con Hervé Pierre, Nicole Garcia, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella e Antoine Gouy vanta attualmente un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes, come riporta anche Deadline, e le recensioni della critica finora sono state abbastanza entusiaste.

Di recente, Sy ha rivelato ai microfoni di Variety come sia stata la stessa Gaumont a chiedergli quale ruolo avrebbe voluto interpretare, e la sua risposta non poteva che essere "Lupin. Se fossi stato inglese avrei probabilmente detto James Bond, ma non puoi crescere in Francia e non sapere chi è lupin. È divertente, elegante. Le sue storie sono ricche di azione. È davvero il personaggio perfetto se vuoi mettere la spunta a tutte le caselle per il ruolo ideale". E anche se non è esattamente un'incarnazione di Lupin, Assane Diop ci va molto, molto vicino. E voi, lo avete già visto? Che ne avete pensato?