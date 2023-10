Lupin: la teoria sul finale shock e sulle conseguenze nella stagione 4

Dopo due anni di attesa, Lupin, la serie francese Netflix più apprezzata al mondo è tornata per una terza stagione (qui il trailer della terza parte). Lupin parte 3, sempre con Omar Sy come protagonista, dal suo debutto a oggi sulla piattaforma ha sempre occupato la prima posizione della Top Ten Netflix.

[Alert! Da qui in poi si tratta di spoiler sulla terza parte della serie francese, per cui se non hai visto tutti gli episodi e, soprattutto, quello finale, non andare avanti a leggere]. Assane Diop ha messo a punto un piano per cercare di distogliere l'attenzione pubblica dalla sua famiglia e proteggere così le persone a lui vicine, soprattutto la ex moglie Claire (Ludivine Sagnier) e suo figlio Raoul (Etan Simon). Ma nel rubare la Perla Nera, il ladro gentiluomo si è trovato intrappolato dal suo stesso gioco e con un nemico del suo passato tornato nella sua vita, ovvero Jean-Luc Keller, il responsabile del club di pugilato che il protagonista frequentava da giovanissimo, ma che in realtà usava i suoi allievi per compiere furti. Assane ragazzino, dopo una rapina conclusasi con una sparatoria ai danni di un poliziotto e un incidente che gli ha ribaltato l'auto, ha messo in mano la pistola a Jean-Luc, che così ha trascorso 25 anni in prigione.

Lupin 3: una scena della serie

Keller adulto e in cerca di vendetta, per ricattare Diop, ha rapito sua madre Mariama e ha minacciato di ucciderla. Assane è riuscito a liberarla e, con un trucco, ha fatto incarcerare nuovamente Jean-Luc. Ma siamo sicuri che sia andata proprio così?

LUPIN - LA NOSTRA TEORIA SUL FINALE

La scena finalissima pone una serie di domande per il potenziale seguito di Lupin. La quarta stagione non è ancora stata confermata ufficialmente, ma con il cliffhanger che lascia col fiato sospeso e il successo che la serie sta ottenendo in tutto il mondo, è impossibile che non sia già stato predisposto un proseguimento delle avventure del ladro gentiluomo interpretato da Sy.

Nel finale della parte 3, attualmente disponibile, Assane Diop riceve una misteriosa busta dal suo vicino di cella. Al suo interno c'è una fotografia in cui Assane ragazzino ha in mano il libro della saga di Lupin La vendetta di Cagliostro. Diop non sa chi sia il mittente, mentre noi spettatori vediamo che la camera si sposta sulla cella di fianco, dove alloggia il suo nemico giurato Hubert Pellegrini, che il ladro ha spedito in prigione per tutte le malefatte commesse nella passata stagione e soprattutto per aver causato la morte del padre Babakar Diop.

Il biglietto recapitato da un secondino ad Assane riporta un brano del libro, che sembra suggerire chiaramente come Pellegrini abbia manipolato il ladro gentiluomo per tutto il tempo.

Omar Sy in un momento della terza parte di Lupin

Il brano recita queste parole: "L'enigma era dentro di te. Nel segreto della tua anima. Per prenderti in trappola e per darti fiducia, ho accolto l'amore che fingevi di provare per me. Hai creduto che io lo provassi e alla fine mi hai amato davvero, perdendo da quel momento la lucidità.". Mentre scorrono le parole, si vedono i volti di Mariama, Benjamin e Juliette Pellegrini. Solo uno di loro ha tradito Assane o tutti e tre?

Se si riflette bene sulle parole del messaggio, Assane non ha mai finto di voler bene a Benjamin o alla madre, mentre nella parte 2 ha intenzionalmente cercato di sedurre Juliette Pellegrini per manipolarla e spingerla a tradire il padre per le sue cattive azioni. Se quel fingere si riferisce dunque all'amore che Diop ha simulato nei confronti di Juliette, questo potrebbe voler dire che anche dietro all'operato di Keller c'era lo zampino di Pellegrini e che molto probabilmente Juliette è la sua esecutrice nel mondo esterno alla prigione.

Lupin: Clotilde Hesme in un'immagine della serie Netflix

Juliette, sicuramente, non ha apprezzato di essere stata usata contro il padre e, probabilmente, è in cerca di vendetta. Potrebbe essere stata lei a cercare la madre di Diop, Mariama, e a convincerla a fingersi alleata di Diop, mentre Pellegrini potrebbe aver avvicinato in prigione Benjamin e averlo persuaso a passare dalla sua parte. Benjamin sicuramente è stato ferito nel profondo dal tradimento di Assane, che è stato costretto a incastrare per furto Benj, quando la madre gli ha riferito per telefono il messaggio: "La Perla e il dipinto sono secondari, il mio obiettivo è ferirti profondamente...". Queste ultime parole vengono pronunciate da Keller, ma ripensando alla psicologia di Jean-Luc, probabilmente l'ex boxeur avrebbe preferito una vendetta più fisica e feroce nei confronti di Assane. L'averlo indotto a tradire il suo miglior amico ed essere riuscito a convincerlo a costituirsi sembrano più strategie di una mente sottile e astuta come quella di Pellegrini.

Lupin 3: un'immagine della serie

PELLEGRINI L'ARCINEMICO

Pellegrini è "l'arcinemico di Assane" nella serie secondo il creatore George Kay Dopo questo sorprendente finale, Télé-Loisirs gli ha chiesto alcuni dettagli, e lui ha parlato del carattere di Pellegrini, che si rivelerà importante per il futuro. "La nemesi di Assane è Pellegrini e incomberà sempre sulla vita di Assane. Per una serie di questa portata, puoi avere avversari diversi, ma vuoi sempre avere una nemesi fino alla fine. Ogni Sherlock Holmes ha bisogno del suo Moriarty. E così c'è una suggestione, un indizio, una malizia alla fine della terza parte: Pellegrini dopotutto non è scomparso", ha spiegato.

Resta da vedere quale posto avrà Pellegrini nella potenziale, ma praticamente inevitabile, stagione 4 di Lupin. Solo allora sapremo se la nostra teoria su Juliette Pellegrini come complice del padre si rivelerà esatta.