Lupin, su Netflix in streaming da oggi

Lupin è la nuova serie Netflix disponibile in streaming a partire da oggi 8 gennaio 2021: protagonista un uomo che si ispira alle gesta di Arsenio Lupin per cambiare la sua vita...

Lupin, la nuova serie francese originale Netflix con protagonista l'attore Omar Sy, vede nel cast anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte - intitolata Dans l'ombre d'Arsène - sarà composta da 5 episodi. La serie è stata prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).

Lupin: Omar Sy con Etan Simon in un'immagine della serie Netflix

La sinossi ufficiale di Lupin anticipa: Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà il libro "Arsène Lupin, ladro gentiluomo" come ispirazione per vendicare suo padre. La star di Quasi amici ha dichiarato: "Sono entusiasta di questo ruolo. Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere. È meraviglioso unirsi a Netflix, un servizio che offre così tanti programmi diversificati e di qualità, che mi ispirano ogni giorno".