Lupin III e la sua cricca al centro di un nuovo spot targato McDonald's Japan

La nuova funzione "Drive-Thru Mobile Order" sull'app ufficiale di McDonald's, è arrivata anche in Giappone questo dal 27 settembre, ed è stata presentata attraverso uno spot dedicato al cui centro troviamo Lupin III e tutta la sua solita cricca. Che cosa comporta questa nuova funzione?

Semplice, i clienti giapponesi della nota catena di fast food avranno la possibilità di selezionare dal proprio telefono, e in totale comodità, i propri ordini prima ancora di mettersi in fila con la macchina, per poi pagare dall'applicazione limitandosi semplicemente a passare per ritirare.

Una scena del cartoon Lupin III: Il castello di Cagliostro

Come scritto anche sopra, il protagonista diLupin III - Il film, Jigen e Goemon hanno stretto una temporanea collaborazione con il brand, partecipando al filmato promozionale dal titolo "Addio ai lunghi ordini". Nel video di una trentina di secondi li vediamo scoprire l'utilità dell'app per mangiare immediatamente quello che hanno ordinato.

Il tutto in perfetto stile Lupin. Presentandosi sul posto con la leggendaria 500 gialla vediamo il celebre ladro mentre cerca di ricordare l'ordinazione di Fujiko, seguito dall'immediato intervento di Goemon che ha tutto sotto controllo tramite l'app.

Continuando a parlare di Lupin III, il suo ritorno è atteso intorno al 2023 con un anime dedicato dal titolo Lupin III vs. Cat's Eye, in uscita su Prime Video.