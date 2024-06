Lupin III - Il castello di Cagliostro: su Amazon sono aperti i preorder dell'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd)

Su Amazon è possibile preordinare Lupin III - Il castello di Cagliostro, in edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd); quale miglior occasione per recuperare un film iconico?

Il 1979 vede l'uscita nei cinema di un lavoro animato che ha praticamente fatto la storia del settore: Lupin III - Il castello di Cagliostro. Non è stata tanto l'iniziale accoglienza del grande pubblico a rendere questa pellicola un cult immortale, quanto le letture e reazioni della critica specializzata, e una successiva riscoperta a renderne le ragioni creative qualcosa di fondamentale a livello storico-cinematografico. Stiamo parlando di una delle avventure più ricordate e citate del Lupin giapponese, ed anche dell'esordio alla regia di un lungometraggio di un certo Hayao Miyazaki, il quale ne ha praticamente plasmato le sorti narrativo-creative, influendo sulla stessa natura di un protagonista iconico.

Partendo dalla rilevanza di un lavoro del genere, vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preorder dell'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di Lupin III - Il castello di Cagliostro. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo queste righe, è possibile preordinare il lungometraggio firmato da Hayao Miyazaki a 39,99€, prima della sua uscita segnata per il 28 agosto 2024. Vi ricordiamo che la prenotazione indicata su Amazon è quella "al prezzo minimo garantito" (tutti i dettagli inerenti a questo tipo di prenotazione sono presenti sul sito).

Di cosa parla Lupin III - Il castello di Cagliostro?

Lupin III: Il castello di Cagliostro è il secondo lungometraggio basato sulla serie manga Lupin III creata da Monkey Punch, e segue il famoso ladro gentiluomo, e il suo inseparabile partner, Daisuke Jigen, mentre si recano nel piccolo principato di Cagliostro. Dopo aver scoperto che la famiglia dominante locale è coinvolta in un'operazione di contraffazione di banconote su scala globale, i nostri si trovano a dover salvare la giovane Clarisse, la principessa del castello, che è tenuta prigioniera dal malvagio conte Cagliostro, intenzionato a sposarla per ottenere il leggendario tesoro del regno.

Il castello di Cagliostro e di quando Hayao Miyazaki rivedeva Lupin

Non lasciatevi scappare la chance di preordinare un film d'animazione storicamente fondamentale per l'animazione globale. L'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di Lupin III - Il castello di Cagliostro è qualcosa di imperdibile sia per gli appassionati che per tutti gli altri.