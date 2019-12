Da Lupin III all'horror Gretel e Hansel, ecco il 2020 di Koch Media!

Una delle prime immagini di Gretel e Hansel

Koch Media ci ha regalato un 2019 di horror e animazione, e per il 2020 - almeno per il primo semestre - sembra che i generi prevalenti siano nuovamente quelli della tensione e dei cartoni animati: ecco i film in uscita nel 2020, da Lupin III all'horror Gretel e Hansel!

Koch Media ad alta tensione

Nel 2020 arriva la nuova versione horror della classica fiaba di Hansel e Gretel: protagonisti Sophia Lillis, uno dei volti di It, e Sammy Leakey. La trama del film, dal titolo Gretel e Hansel, riporta: tanto tempo fa, in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, alla disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una creatura dalla terrificante malvagità. Nel film ci saranno anche Charles Babalola (Black Mirror) nei panni del Cacciatore e Alice Krige e Jessica De Gouw in quelli delle streghe cannibali.

Judi Dench sul grande schermo nel 2020 con Six Minutes To Midnight: estate, 1939. Alcune famiglie influenti nella Germania nazista hanno inviato le loro figlie nell'esclusivo collegio inglese Augusta-Victoria College, nei pressi di Bexhill-on-Sea, cittadina balneare nella costa meridionale dell'Inghilterra, per apprendere la lingua e diventare le ambasciatrici della Lega delle Ragazze Tedesche di Hitler. Quando si verificano una serie di incidenti mortali un insegnante intuisce ciò che sta accadendo e cerca di dare l'allarme...

Monster School e Lupin III - The First

Lupin III - The First

Il 2020 sarà l'anno dell'animazione per Koch Media. In arrivo nelle sale Monster School, un film d'animazione britannico-messicano diretto da Leopoldo Aguilar, in cui una geniale studentessa quindicenne viene inaspettatamente trasferita in un collegio. Qui apre un portale che farà arrivare un gruppo di mostri da un'altra dimensione. Ritorna sul grande schermo anche Lupin III - The First: in questa nuova avventura il ladro gentiluomo più famoso del mondo, Lupin III, torna a colpire alla scoperta dei segreti del Diario di Bresson, legato all'eredità del suo famoso nonno Lupin I.

Ecco il listino Koch Media: