Lupin III - Il Castello di Cagliostro: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray in offerta su Amazon

Lupin III - Il Castello di Cagliostro: Il capolavoro di Miyazaki in 4K Ultra HD

Lupin III: Il castello di Cagliostro è una vera pietra miliare della storia del cinema. Diretto da Hayao Miyazaki al suo debutto come regista di lungometraggi, questa iconica avventura di Lupin III mescola umorismo, azione e romanticismo in un racconto che ha conquistato generazioni di spettatori. Dalle banconote false alla misteriosa principessa Clarisse, ogni dettaglio della trama è intriso di fascino e mistero, mentre il castello del perfido conte di Cagliostro diventa lo sfondo di un'avventura senza tempo.

La sua edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray esalta ogni fotogramma del genio visivo di Miyazaki. La qualità video e audio dell'home video permettono di riscoprire ogni sfumatura di un'opera che ha ridefinito i confini dell'animazione. Un cult che trova nuova vita in questa veste casalinga, perfetta per i fan di Lupin III e per chiunque voglia aggiungere un pezzo di storia cinematografica alla propria collezione.