Lupin 3: Assane Diop nel mirino dei cecchini in una clip esclusiva della nuova stagione

Arriverà il 5 ottobre su Netflix la stagione 3 di Lupin, serie Netflix che vede Omar Sy nei panni di Assane Diop, un ladro professionista ispirato da un libro regalatogli dal padre su Arsène Lupin, il ladro gentiluomo. In occasione dell'evento globale TUDUM 2023 è stata pubblicata una nuova clip che vede Assane nel mirino dei cecchini, pronto ad affrontare nuove insidie.

Arrivata sulla piattaforma di streaming nel 2021, Lupin si è classificata al terzo posto della lista dei titoli più popolari su Netflix US (in Francia è invece al primo posto della Top 10), dopo esser salita pian piano dall'ottava posizione che aveva fatto registrare inizialmente, e diventando la prima produzione seriale francese a essere inclusa nella classifica introdotta da Netflix.

La stagione 3 di Lupin non è ancora arrivata ma è già passata alla cronaca per delle vere rapine effettuate sul set. La stagione era in lavorazione quando circa 20 persone con il viso coperto hanno fatto irruzione sul set dopo aver lanciato fuochi d'artificio, secondo il notiziario AFP che parla di un furto di attrezzature del valore stimato di 300.000 euro.

Di cosa parla la serie

25 anni dopo la morte del padre, Assane si propone di vendicarsi di Hubert Pellegrini (Hervè Pierre), il datore di lavoro del padre di Assane che lo ha incastrato per il furto di una costosa collana di diamanti, che ha portato il padre a impiccarsi nella sua cella. Grazie alle sue abilità di ladro, ai suoi travestimenti e al suo carisma, Assane è riuscito a far ammettere a Pellegrini i suoi crimini contro la famiglia, ma deve nascondersi per tenere al sicuro la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio Raoul (Etan Simon).