Lupin 3: Netflix rivela ufficialmente la data d'uscita della serie con Omar Sy

Inizialmente la piattaforma aveva creato un gioco in cui gli spettatori avrebbero dovuto scovare la data: in quanti hanno indovinato?

Dopo il gioco diffuso ieri, Netflix ha ufficialmente svelato la data d'uscita della Parte 3 di Lupin, che esordirà sulla piattaforma digitale il 5 ottobre 2023.

Netflix ha nascosto la data d'uscita ufficiale tra le icone del profilo dedicate alla serie con Omar Sy, ciascuna delle quali recava impresso un numero corrispondente alla data. In tanti hanno provato a indovinare, lo abbiamo azzardato anche noi, e alcuni hanno effettivamente intuito che l'uscita sarebbe stata a ottobre. Adesso è ufficiale.

Creata e scritta da George Kay, la trama di Lupin segue Assane Diop, interpretato da Sy, un ladro professionista ispirato da un libro regalatogli dal padre su Arsène Lupin, il ladro gentiluomo. 25 anni dopo la morte del padre, Assane si propone di vendicarsi di Hubert Pellegrini (Hervè Pierre), il datore di lavoro del padre di Assane che lo ha incastrato per il furto di una costosa collana di diamanti, che ha portato il padre a impiccarsi nella sua cella. Grazie alle sue abilità di ladro, ai suoi travestimenti e al suo carisma, Assane è riuscito a far ammettere a Pellegrini i suoi crimini contro la famiglia, ma deve nascondersi per tenere al sicuro la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio Raoul (Etan Simon).

Appuntamento quindi al 5 ottobre 2023 per l'attesa Parte 3 di questa storia.