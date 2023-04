Lupin: Netflix annuncia la data d'uscita della Parte 3 con un gioco!

Netflix ha annunciato oggi la data d'uscita di Lupin - Parte 3 in maniera molto... creativa. Il colosso dello streaming, infatti, non ha detto la data precisa in cui i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma, ma tramite un videomessaggio con Omar Sy, ha invitato i fan della serie a giocare e trovare da soli la data.

Come ha annunciato lo stesso Omar Sy, la data d'uscita della Parte 3 è ben nascosta su Netflix e spetterà ai fan scovarla. Già dai numerosi commenti sotto il post originale, è chiaro come gli spettatori non vedano l'ora di scoprire e giocare con Netflix, e alcuni hanno azzardato qualche ipotesi: 5 maggio? Nel mese di giugno?

Facendo attenzione a una schermata ben precisa che compare sulla piattaforma, però, compare una sequenza numerica. Giustapponendo bene i numeri, sono due le date di riferimento. 1° maggio 2023 e 10 maggio 2023 (questo a seconda di come posizionare lo 0). A questo punto, pensiamo sia più probabile il 10 maggio (che è un mercoledì) anche se il 1° maggio potrebbe essere comunque plausibile dato che è un festivo.

Lupin 3: Omar Sy annuncia l'inizio delle riprese

Non ci resta che aspettare una conferma definitiva da parte di Netflix.