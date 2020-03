L'uomo invisibile, The Hunt ed Emma distribuiti on demand per affrontare l'emergenza Coronavirus

Universal ha annunciato che film L'uomo invisibile, The Hunt ed Emma saranno disponibili on demand per contrastare i problemi legati al Coronavirus.

L'uomo invisibile e The Hunt sono dei due titoli della Universal Pictures che saranno disponibili a noleggio sul circuito video on demand negli Stati Uniti dopo la chiusura delle sale americane causate dal Coronavirus.

La casa di distribuzione americana ha infatti preso l'inaspettata decisione annunciando una lista di titoli che saranno proposti anche in streaming.

L'uomo invisibile, The Hunt ed Emma saranno disponibili da venerdì al prezzo di 19.99 dollari e gli utenti potranno visionare il film per 48 ore.

Per ora non è chiaro se la stessa scelta avverrà a livello internazionale.

Trolls World Tour, inoltre, sarà distribuito con la stessa modalità il 10 aprile, stesso giorno in cui è previsto il debutto in alcune sale statunitensi.

Il comunicato della Universal dichiara: "Continueremo a valutare l'evolversi della situazione e decideremo la miglior strategia di distribuzione in ogni mercato seguendo i cambiamenti legati a questa situazione unica".

La scelta presa, che va contro le attuali regole che prevedono un'assenza dalle sale di 90 giorni prima di debuttare sul circuito di video on demand e in streaming, impedirà la distribuzione dei titoli in circuiti nazionali come AMC, Cinemark e Regal.

Il comunicato prosegue: "Piuttosto che ritardare l'uscita di questi film o farli uscire in un panorama complicato a livello della distribuzione, volevamo offrire un'opzione che permettesse alle persone di vedere a casa questi titoli in modo accessibile ed economico. Speriamo, e crediamo, che le persone andranno comunque nei cinema dove c'è la possibilità di farlo, ma comprendiamo che per le persone in altre aree del mondo sta diventando una possibilità sempre meno fattibile".