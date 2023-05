L'uomo di neve stasera su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film con Michael Fassbender

L'uomo di neve è il thriller che stasera, 23 maggio, gli spettatori di Canale 20 Mediaset potranno vedere in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola, prodotta dal Regno Unito, ha come regista Tomas Alfredson. Hossein Amini, Peter Straughan e Søren Sveistrup hanno scritto la sceneggiatura adattando per il grande schermo l'omonimo libro scritto da Jo Nesbø. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Snowman: Michael Fassbender sul set

L'uomo di neve: Trama

Oslo, novembre. La città è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve che sembra scrutarla. Poche ore dopo Birte scompare senza lasciare traccia.

Unico indizio, un pupazzo di neve avvolto nella sciarpa della donna, all'interno del quale viene ritrovato anche il suo cellulare. Il commissario Harry Hole, chiamato per indagare sulla misteriosa scomparsa, si getta a capofitto nel caso per sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano.

L'uomo di neve: J.K. Simmons in una scena del film

L'uomo di neve: Curiosità

L'uomo di neve è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 12 ottobre 2017. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro di Jo Nesbø, il settimo romanzo della serie Harry Hole, che prende il nome dal suo protagonista. Ad oggi, sono stati pubblicati tredici romanzi. L'ultimo, Luna rossa, è arrivato nelle librerie italiane nel 2023.

La regia del film doveva essere affidata a Martin Scorsese, poi la produzione preferì affidarsi allo svedese Tomas Alfredson

L'uomo di neve: un primo piano di Rebecca Ferguson

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione de L'uomo di neve.

The Snowman: Michael Fassbender in una scena del film

L'uomo di neve: Interpreti e personaggi