Netflix al lavoro con Jo Nesbo per una serie su Harry Hole

Netflix è al lavoro con lo scrittore norvegese Jo Nesbo per una serie basata sui romanzi gialli con protagonista Harry Hole, che hanno venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo.

Lo streamer ha presentato una nuova serie noir nordica, Harry Hole (titolo provvisorio), basata sul romanzo di Nesbo The Devil's Star, il quinto della sua serie Harry Hole sull'ossessivo, brillante ma introverso detective della omicidi, già interpretato da Michael Fassbender nel film L'uomo di neve.

Working Title produrrà la serie norvegese, mentre Oystein Karlsen sarà incaricato della regia. Working Title ha prodotto la versione in lingua inglese de L'uomo di neve di Nesbo nel 2017. Diretto da Tomas Alfredson (Let the Right One In) e interpretato, come detto, da Fassbender nel ruolo di Harry Hole, il film è ricordato soprattutto per le numerose parodie online della sua locandina, che presentava l'immagine disegnata a mano di un pupazzo di neve e un presunto messaggio agghiacciante lasciato da un serial killer: "Mister police. Avreste potuto salvarla. Vi ho dato tutti gli indizi".

Il progetto su Harry Hole è stato uno dei punti salienti del programma Next on Nordic di Netflix, presentato lunedì a Stoccolma. Le nuove serie svedesi includono l'adattamento del romanzo di Amanda Romare Diary of a Ditched Girl, con Carla Sehn (Sjukt, Love & Anarchy) nei panni di una trentenne alla disperata ricerca dell'amore nel pericoloso mondo degli appuntamenti moderni, e The New Force, un dramma ambientato negli anni Cinquanta sulle prime diplomate dell'accademia di polizia svedese.

L'uomo di neve è ambientato in una glaciale Oslo. Siamo a novembre, la città è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve che sembra scrutarla. Poche ore dopo Birte scompare senza lasciare traccia. Unico indizio, un pupazzo di neve avvolto nella sciarpa della donna, all'interno del quale viene ritrovato anche il suo cellulare. Il commissario Harry Hole, chiamato per indagare sulla misteriosa scomparsa, si getta a capofitto nel caso per sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano.