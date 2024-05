Harry Hole: ecco chi sarà il successore di Michael Fassbender nella serie Netflix tratta da Jo Nesbo

Dopo aver annunciato di essere al lavoro su una serie incentrata su Harry Hole e tratta dai romanzi di Jo Nesbo, Netflix e Working Title hanno trovato il loro protagonista, che succederà a Michael Fassbender nel ruolo.

L'attore tedesco-norvegese Tobias Santelmann (già visto in The Last Kingdom) sarà il protagonista dell'adattamento di Jo Nesbø, che si intitolerà ufficialmente Jo Nesbo's Detective Hole.

Santelmann sarà affiancato da Joel Kinnaman (Altered Carbon, The Suicide Squad) nel ruolo di Tom Waaler e da Pia Tjelta (Made in Oslo, State of Happiness) nel ruolo di Rakel Fauke. Il casting è stato annunciato nei minuti scorsi presso l'iconico ristorante Schrøder di Oslo, in Norvegia, che funge anche da "seconda casa" di Harry Hole nei romanzi.

Tobias Sentelmann è Harry Hole nella nuova serie Netflix

Cosa racconta Harry Hole?

Creato dall'amatissimo autore di crime fiction scandinavo, Harry Hole di Nesbø sarà un giallo con un serial killer guidato dal famoso antieroe. Sotto la superficie, si tratta di un dramma di carattere sfumato su due agenti di polizia - e presunti colleghi - che operano su fronti opposti della legge. Nel corso della prima stagione, Harry si scontra con il suo avversario di sempre, il detective corrotto Tom Waaler.

La serie è stata inserita nella lista dei contenuti di Netflix Nordic a marzo. È stata ideata da Oystein Karlsen, creatore di Exit e So Long, Marianne, e si basa sul romanzo di Nesbø, La stella del diavolo, dedicato al detective protagonista. Working Title sta producendo la serie in vista di un debutto nel 2026 e Nesbø sta scrivendo la sceneggiatura.

Un nuovo volto per il detective

"Sono incredibilmente grato per la fiducia che mi è stata dimostrata nel poter interpretare Harry Hole", ha dichiarato Santelmann. "Sono molto consapevole dell'enorme fanbase e dei milioni di lettori che amano il personaggio".

Netflix al lavoro con Jo Nesbo per una serie su Harry Hole

Nesbø ha aggiunto: "Immagino che tutti i lettori della serie di libri abbiano una propria visione dell'aspetto di Harry Hole, e dovrebbero poterla mantenere. Creeremo un Harry basato non solo sui libri, ma anche sull'attore Tobias Santelmann e su tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto, sia davanti che dietro la macchina da presa."