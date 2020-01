L'uomo di neve, stasera su Rete 4 il film con Michael Fassbender

Stasera in TV su Rete 4 alle 21:27 arriva L'uomo di neve, il film con Michael Fassbender basato sull'omonimo romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø.

L'uomo di neve arriva stasera su Rete 4 alle 21:27 per una serata all'insegna del thriller con Michael Fassbender chiamato a dare un volto all'ispettore Harry Hole, personaggio nato dalla penna dello scrittore norvegese Jo Nesbø.

L'uomo di neve è ambientato in una glaciale Oslo. Siamo a novembre, la città è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve che sembra scrutarla. Poche ore dopo Birte scompare senza lasciare traccia. Unico indizio, un pupazzo di neve avvolto nella sciarpa della donna, all'interno del quale viene ritrovato anche il suo cellulare. Il commissario Harry Hole, chiamato per indagare sulla misteriosa scomparsa, si getta a capofitto nel caso per sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano.

Il film è basto sull'omonimo romanzo scritto da Jo Nesbø, il settimo della serie Harry Hole, che prende il nome dal suo protagonista. Il successo a livello mondiale dello scrittore ha permesso di raccogliere attorno al progetto un cast di tutto rispetto, da Rebecca Ferguson a Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer e J.K. Simmons per finire a Michael Fassbender che veste i panni del protagonista, l'ispettore Hole.

Lo svedese Tomas Alfredson è il regista del film che inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da Martin Scorsese, rimasto comunque legato al progetto in qualità di produttore.