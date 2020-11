L'uomo d'acciaio, Zack Snyder rivela il test costume di Henry Cavill (FOTO)

Henry Cavill intento alla prova costume per L'uomo d'acciaio nei panni di Clark Kent in una vecchia foto diffusa dal regista Zack Snyder.

Il regista de L'uomo d'acciaio, Zack Snyder, ha condiviso una foto del test costume di Henry Cavill per il personaggio di Superman. Nella foto vediamo Henry Cavill in abiti "civili" , con indosso una tenuta da pescatore.

L'uomo d'acciaio introduce al pubblico una versione dimessa di Clark Kent, insicura della missione che lo attende e intimidita dagli immensi poteri che possiede, che sceglie la via dell'esilio e del vagabondaggio dedicandosi, per un breve periodo, alla pesca. Qui lo troviamo all'inizio de L'uomo d'acciaio, intento a salvare un gruppo di lavoratori di una piattaforma petrolifera che si ritrovano intrappolati in un inferno.

Diretto da Zack Snyder, L'uomo d'acciaio vedeva nel cast Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent/Superman, Amy Adams in quello di Lois Lane, Michael Shannon nei panni del Generale Zod, Laurence Fishburne in quelli di Perry White, Diane Lane come Martha Kent e Kevin Costner come Jonathan Kent.

Justice League, Henry Cavill: "Mi è stato chiesto di mentire sulla presenza di Superman"

Secondo le ultime anticipazioni, Henry Cavill avrebbe firmato un contratto con Warner Bros. per riprendere il ruolo di Superman in alcuni film non meglio specificati. L'attore ha però negato di aver fatto ritorno sul set per i reshoots di Zack Snyder's Justice League, che approderà su HBO Max nel corso del 2021.