L'uomo d'acciaio: David S. Goyer rivela osservazione più assurda sulla sceneggiatura fatta da Warner Bros

David S. Goyer scrive film e serie TV fin dai primi anni '90. Di conseguenza, ha avuto a che fare con un sacco di commenti e note di sceneggiatura da parte dei dirigenti degli studios, ma l'osservazione più assurda a un suo film è arrivata da parte di Warner Bros. durante il periodo in cui ha realizzato L'uomo d'acciaio.

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, a David S. Goyer è stato chiesto quale sia stata la peggior osservazione fatta sul suo lavoro, escluso il momento in cui gli è stato chiesto di mettere meno magia nel film su Doctor Strange che stava scrivendo quasi due decenni fa. Ecco la sua risposta:

"Un'osservazione che ho avuto su L'uomo d'acciaio, il cui finale vede Superman che utilizza il pod in cui è arrivato da bambino per abbattere la nave del generale Zod. Lo studio ci disse 'Dovete cambiarlo.' Abbiamo chiesto il perché. Ci hanno detto, 'Perché se Superman usa quel pod e questo viene distrutto mentre salva la città come sarà a tornare su?' C'è stato un lungo silenzio, poi abbiamo risposto, 'Krypton è esploso. Ne avete visto 30 minuti!'"

Fortunatamente, David S. Goyer ha ricevuto anche osservazioni utili a migliorare i suoi lavori, soprattutto nel caso di Fondazione, adattamento dell'opera di Isaac Asimov prodotto da Apple TV+:

"In realtà ho ricevuto alcune note piuttosto buone da Matt Cherniss, responsabile dello sviluppo di Apple TV, e non lo sto dicendo solo perché sto lavorando alla Fondazione. All'inizio del processo, parlavamo di come il tempo sia un personaggio dello show. E stavamo cercando di capire come affrontare questi complicati salti temporali e strutture della storia leggermente decentrate. E lui ha detto: 'Fanculo, sfruttatele.' Quindi abbiamo rotto con le strutture tradizionali della storia in vari modi. La struttura cambia di episodio in episodio. La maggior parte delle volte, i dirigenti dello studio dicono: 'Come fai a renderlo più normale? Come si fa a renderlo in linea con ciò che il pubblico si aspetterebbe?' Stavolta sono stato incoraggiato a non farlo, il che èa insolito".

La premiere di Fondazione è fissata per il 24 settembre su Apple Tv+.