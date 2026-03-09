L'ultima missione - Project Hail Mary, Ryan Gosling unisce le forze con un alieno nel nuovo trailer

Il film tratto dal romanzo scritto da Andy Weir arriverà il 19 marzo nelle sale e, nell'attesa, sono state condivise nuove spettacolari, e divertenti, immagini.

Sony Pictures ha condiviso online un nuovo trailer dell'atteso film L'ultima missione: Project Hail Mary, che vede protagonista l'attore canadese Ryan Gosling nel ruolo di un professore che si ritrova impegnato nel tentativo di salvare l'umanità.

Il film sarà distribuito nei cinema italiani a partire da giovedì 19 marzo grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.

Cosa mostra il nuovo trailer del film

Nel video inedito del progetto ispirato alla storia raccontata tra le pagine si vede il protagonista, Ryland Grace (Ryan Gosling), mentre è nello spazio e inizia a ricordare i dettagli della sua missione prima di compiere un inaspettato incontro.

L'insegnante esperto in scienza, infatti, fa la conoscenza dell'alieno Rocky e i due devono imparare a comunicare per collaborare, formando così anche un'inaspettata e profonda amicizia che li cambierà profondamente.

I due, unendo le loro conoscenze e intuizioni, dovranno risolvere l'enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole.

Ecco il trailer del film L'Ultima Missione: Project Hail Mary, che anticipa l'atmosfera, in cui non manca anche una buona dose di ironia, della storia raccontata sul grande schermo.

Chi ha realizzato L'ultima missione

Il lungometraggio è stato diretto da Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man - Un nuovo universo) e può contare su un cast composto anche da Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d'interesse), Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. - Intelligenza artificiale), e Milana Vayntrub (A cena con il lupo - Werewolves Within).

Il film, che è stato apprezzato per il suo uso limitato delle nuove tecnologie, è basato sul romanzo Project Hail Mary di Andy Weir, autore di The Martian, diventato un film con star Matt Damon.