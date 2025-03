Lucy Hale: "Ho fatto il provino per Hannah Montana, è stato quello che mi ha spinta a diventare attrice"

Lucy Hale, star di Pretty Little Liars, rivela di aver fatto il provino per il ruolo di Hannah Montana, che poi è stato assegnato a Miley Cyrus.

Lucy Hale è conosciuta per il suo ruolo di Aria in Pretty Little Liars, ma in una realtà alternativa avrebbe potuto interpretare il celebre personaggio di Hannah Montana.

L'attrice ha raccontato che il processo di audizione per il ruolo, che poi è andato a Miley Cyrus, ha giocato un ruolo fondamentale nel rafforzare la sua passione per il mondo dello spettacolo.

L'audizione per Hannah Montana

Durante una recente intervista per BuzzFeed, nella rubrica The Puppy Interview, Hale ha svelato di aver fatto il provino per vari ruoli che potrebbero sorprendere il pubblico, tra cui quelli in Voices, Hairspray, Hannah Montana, 50 sfumature di grigio e The Substance.

Ti odio, anzi no, ti amo!: Lucy Hale in una scena

"Oh mio Dio, ho fatto audizioni per così tanti ruoli", ha detto. "Vivo a Los Angeles da quasi 20 anni, e vedo che chi ottiene un ruolo sembra destinato a farlo, ma per ogni 'sì' che ricevi, ci sono almeno 200 'no'. Probabilmente dovrei tornare indietro, guardare i vecchi diari e ripercorrere tutte le audizioni a cui ho partecipato".

Quando le è stato chiesto di quale ruolo avesse tentato di partecipare per la famosa sitcom Hannah Montana, andata in onda dal 2006 al 2011 e che ha lanciato Miley Cyrus, Hale ha confermato che si trattava proprio del ruolo della protagonista. Ha aggiunto che all'epoca aveva 14 anni e viveva ancora in Tennessee.

"Era un paio d'anni prima che facessero il casting per Miley", ha spiegato. "Ricordo quella audizione. Era un provino registrato in Tennessee, e fu proprio quella esperienza a farmi venire voglia di diventare attrice. Lo ricordo chiaramente, è stato davvero bello".

Lucy Hale è Becca nell'episodio Sorrellanza bionica di Bionic Woman

Più avanti nell'intervista, Hale ha parlato del suo primo lavoro da attrice, che risale a un episodio di Drake & Josh, una sitcom per bambini di Nickelodeon, quando aveva appena 15 anni.

"Stavo tremando di nervosismo. Nella scena, il personaggio di Drake [Bell] mi chiede: 'Come ti chiami?'. E io rispondo: 'Hazel!' E lui: 'Come la noce?' E io: 'Ah-ah!' E basta. È stata un'esperienza incredibile. Da allora la mia carriera è decollata, quindi posso dire che tutto è iniziato con quello", ha scherzato.