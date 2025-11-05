David Slade torna all'horror con Legacy, film con star Lucy Hale, Jack Whitehall e Anjelica Huston

Nel Regno Unito si stanno svolgendo le riprese di un nuovo lungometraggio che avrà al centro una famiglia alle prese con il lutto.

David Slade ritornerà alla regia di un film horror in occasione di Legacy, le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.

I protagonisti del progetto, annunciato quando la produzione è già iniziata da alcuni giorni, saranno Lucy Hale, Jack Whitehall e Anjelica Huston, l'attrice premio Oscar.

Cosa racconterà Legacy

La sceneggiatura del nuovo lungometraggio è firmata da Thomas Bilotta e, attualmente, la trama ufficiale è ancora avvolta dal mistero. Il progetto diretto da David Slade porterà sul grande schermo una storia che dovrebbe svolgersi nel corso di 24 ore e seguire ciò che accade a due fratelli alle prese con le conseguenze legate alla morte del padre, con cui non avevano più rapporti.

Black Mirror: Bandersnatch, un'immagine dal set del film con il regista David slade

Lucy Hale, oltre a essere protagonista dell'horror, sarà anche nel team di produttori esecutivi insieme a Chris Abernathy d Eric B. Fleischman di Wonder Company, Amanda Massetti, Jo Henriquez, Jan McAdoo, Stephen Braun, Ross Putman, James Harris, Mark Lane e Bishal Dutta.

Le dichiarazioni del regista

Slade ha dichiarato: "Sono entusiasta nel portare in vita questo progetto e sto amando lavorare con Lucy, Jack Whitehall e Anjelica Huston. I temi sottostanti, legati alla paternità e ai legami in famiglia, si sono rivolti direttamente a me e alla mia esperienza. La domanda 'Cosa faresti per la tua famiglia?' mi ha sempre intrigato come una domanda da porre agli spettatori".

Il filmmaker, in precedenza, ha realizzato progetti come 30 giorni di buio (di cui potete leggere la nostrarecensione), The Twilight Saga: Eclipse e ha diretto episodi di show come Black Mirror, Breaking Bad e American Gods.

Fleischman e Abernathy, parlando della collaborazione con Slade, hanno aggiunto: "Da molto tempo siamo ammiratori del lavoro e dello stile di David, quindi questa collaborazione è stata un processo davvero speciale per noi. La capacità di David di creare film di genere in grado di ottenere un enorme numero di fan è una rarità e non vediamo l'ora che gli spettatori possano vivere gli incubi che ha immortalato sulla pellicola qui nella campagna inglese".