Luke Newton e Lucy Hale star di White Mars, film sci-fi girato ai Cinecittà Studios di Roma

La star di Bridgerton Luke Newton sarà il co-protagonista di un nuovo thriller sci-fi intitolato White Mars accanto a Lucy Hale, conosciuta per il suo ruolo da protagonista in Pretty Little Liars.

Le riprese sono attualmente in corso a Roma, presso i Cinecittà Studios, e verranno realizzate interamente in un ambiente virtuale.

Cosa racconta White Mars

Al centro della trama c'è la microbiologa Sammie, la parte affidata a Lucy Hale, che insieme a Leo, ruolo di Luke Newton, cerca di salvare i propri colleghi dopo che un'entità malvagia entra in azione per ucciderli tutti.

Newton in Bridgerton

White Mars sarà diretto da Martin Owen (Above the Below), mentre lo script è di Matt Mitchell, Vicki Sargent e Roo Beery. Nel team della produzione ci sarà Matt Williams di Future Artists Entertainment, in collaborazione con Neil Jones, Steve Griffith e Steve Jelley di Singularity Entertainment.

La casa di produzione Singularity, specializzata in produzione virtuale per film indipendenti, debutterà nel settore dei lungometraggi cinematografici proprio in occasione di White Mars.

I recenti progetti dei due protagonisti

Luke Newton è stato recentemente protagonista sugli schermi di Netflix con la terza stagione di Bridgerton, in cui interpreta Colin. Il giovane attore ha inoltre recitato recentemente negli show The Lodge, targato Disney, e Lake Placid: Legacy, realizzato per Syfy.

L'attrice Lucy Hale, invece, dopo gli anni trascorsi nel cast dello show Pretty Little Liars, uno dei più popolari delle ultime annate televisive, è stata la star del film Puppy Love, che l'ha vista protagonista accanto a un altro volto conosciuto dai fan delle serie tv: Grant Gustin, a lungo interprete di The Flash nell'Arrowverse prodotto per The CW.