Lucy Hale ha partecipato a una convention sessuale per preparare un ruolo: "È stato selvaggio"

Lucy Hale ha rivelato di essere uscita dalla sua confort zone per il suo nuovo ruolo partecipando a una convention sessuale per prepararsi adeguatamente e ammette che è stata un'esperienza selvaggia.

Fantasy Island: una scena del film con Lucy Hale

In A Nice Girl Like You, la 31enne Lucy Hale interpreta Lucy Neal, ragazza disinibita che decide di stilare una lista di esperimenti sessuali da provare dopo essere stata lasciata dal fidanzato (Leonidas Gulaptis).

"Ho letto il copione ed ero talmente imbarazzata che non smettevo di arrossire. Per tutto il tempo della lettura, ho riso come una pazza" ha raccontato l'attrice a The Daily Pop aggiungendo, però, di essere determinata ad accettare la sfida e uscire dalla propria comfort zone.

"Mi ha fatto sentire a disagio, veramente, così ho capito che dovevo uscire dal mio guscio".

Così Lucy Hale si è preparata al meglio per il ruolo, arrivando addirittura a partecipare a una convention sul sesso, esperienza che definisce "selvaggia. Ho visto cose che non immaginavo potessero esistere. Ci sono un paio di cose nel film che non conoscevo affatto. Ecco, posso dire di aver ampliato i miei orizzonti".