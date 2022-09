Luckiest Girl Alive: Mila Kunis al centro del trailer del tortuoso thriller Netflix

Mila Kunis al centro del trailer e poster del thriller Netflix Luckiest Girl Alive, in arrivo sulla piattaforma streaming il 7 ottobre. Il film diretto da Mike Barker è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2015 di Jessica Knoll, che figura anche come sceneggiatrice. Il cast comprende anche Finn Wittrock, Scoot McNairy, Jennifer Beals, Connie Britton, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Carson MacCormac, Alexandra Beaton, Nicole Huff e Alex Barone.

Luckiest Girl Alive è incentrato su Ani FaNelli (Mila Kunis), una newyorkese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: una posizione ricercata come giornalista in una rivista patinata, un guardaroba da urlo e un matrimonio da sogno a Nantucket all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario sul crimine la invita a raccontare la sua versione dello scioccante incidente accaduto quando era un'adolescente alla prestigiosa Brentley School, Ani è costretta a confrontarsi con un'oscura verità che minaccia di smettere a repentaglio la sua esistenza.

"C'era così tanto della mia storia ed esperienza incastonate in questo personaggio", ha detto Jessica Knoll durate l'evento Tudum di Netflix. "Era davvero importante per me che fossi io a raccontarlo. Se questa è la cosa che aiuta le persone che sono rimaste in silenzio per molto tempo... Purtroppo, questa è la cultura in cui molti di noi sono cresciuti. C'è questa idea per cui, se ti succede qualcosa, probabilmente è stata in parte colpa tua e dovresti provare molta vergogna per questo; non dovresti creare problemi e non dovresti parlarne. Non offriamo abbastanza supporto alle persone. Semplicemente non lo facciamo".

"Il mio lavoro era aiutare Jessica a raccontare la sua storia con un mezzo diverso", aggiunge Mike Barker. "Parla di una donna che deve affrontare il trauma che ha nascosto per così tanto tempo per andare avanti".