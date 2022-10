La ragazza più fortunata del mondo, su Netflix in streaming da oggi

La ragazza più fortunata del mondo, il nuovo film drammatico di Mike Barker con Chiara Aurelia e Mila Kunis, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La ragazza più fortunata del mondo, tratto dal romanzo omonimo di Jessica Knoll, narra la storia di Ani FaNelli, una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

Locandina di Luckiest Girl Alive

"C'era così tanto della mia storia ed esperienza incastonate in questo personaggio", ha detto Jessica Knoll durate l'evento Tudum di Netflix. "Era davvero importante per me che fossi io a raccontarlo. Se questa è la cosa che aiuta le persone che sono rimaste in silenzio per molto tempo... Purtroppo, questa è la cultura in cui molti di noi sono cresciuti. C'è questa idea per cui, se ti succede qualcosa, probabilmente è stata in parte colpa tua e dovresti provare molta vergogna per questo; non dovresti creare problemi e non dovresti parlarne. Non offriamo abbastanza supporto alle persone. Semplicemente non lo facciamo".

"Il mio lavoro era aiutare Jessica a raccontare la sua storia con un mezzo diverso", aggiunge Mike Barker. "Parla di una donna che deve affrontare il trauma che ha nascosto per così tanto tempo per andare avanti".