Mila Kunis spiega perché diceva alla gente che era russa e non ucraina

Mila Kunis ha recentemente spiegato il motivo per cui, nel corso degli anni, ha sempre detto a tutte le persone che ha incontrato che era russa e non ucraina.

Mila Kunis ha svelato che era solita dire alla gente che era russa: la star di Amici di letto è nata nella città ucraina di Chernivtsi e nel 1991, quando aveva soltanto sette anni, la sua famiglia è fuggita dall'Ucraina sovietica per trasferirsi negli Stati Uniti.

In una nuova intervista con Maria Shriver, per Conversations Above the Noise, la Kunis ha dichiarato: "La gente diceva: 'Oh, sembra che tu venga dall'Europa orientale'. E io rispondevo: 'Sono di Los Angeles! Cosa intendi?' In tutta onestà, per tutta la mia vita ho pensato: 'Sono losangelina in tutto e per tutto.'"

L'attrice ha spiegato che, poiché si è sempre identificata come americana, per molto tempo essere ucraina le è sembrato "irrilevante", nonostante avesse amici intimi nel paese e lo abbia visitato più volte con suo marito, l'attore Ashton Kutcher. Sempre durante l'intervista la star ha detto che ogni volta che le persone le chiedevano da dove veniva, diceva di essere russa per "una moltitudine di ragioni".

"Una di queste ragioni è che quando mi sono trasferita negli Stati Uniti e ho iniziato a dire alla gente che venivo dall'Ucraina, la prima domanda che ricevevo da tutti era: 'Dov'è l'Ucraina?' E poi dovevo spiegare dov'è l'Ucraina e dove si trova sulla mappa, era così estenuante." Ha concluso Mila Kunis.