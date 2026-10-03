Lucca Comics & Games 2026, da Go Nagai a Valentina: tutte le mostre dell'edizione

Lucca Comics & Games 2026 si prepara a celebrare i suoi 60 anni, e lo fa, a partire da oggi, con un percorso di mostre. Grandi maestri del fumetto e dell'illustrazione, protagonisti della storia del manga e nuove generazioni di autori insieme per costruire un viaggio tra linguaggi, epoche e immaginari differenti.

Dal western comico di Lucky Luke alla Milano di Valentina e Guido Crepax, dalle tavole di Tillie Walden ai mondi visionari di Daniel Dociu, il percorso di Palazzo Guinigi attraversa generazioni e culture.

A queste esposizioni si aggiungono gli omaggi a Claudio Castellini e Go Nagai alla Fondazione Banca del Monte, il viaggio nella storia dello spokon al Polo Fiere-Japan Town e la mostra dedicata ai Legacy Game al Padiglione Carducci. Un programma che alterna tavole originali, materiali d'archivio, installazioni, oggetti e percorsi interattivi, con mostre pensate non soltanto per raccontare gli autori, ma anche per mettere in relazione il loro lavoro con la storia della manifestazione e con l'evoluzione della cultura pop.

Palazzo Guinigi

Le mostre sono visitabili dal 4 al 27 ottobre 2026, dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con chiusura il lunedì. L'ingresso è gratuito. Dal 28 ottobre al 1° novembre, durante il festival, l'orario sarà dalle 9:00 alle 19:00, con accesso prioritario per i possessori di biglietto e braccialetto del festival validi per la giornata.

Lucca Legacy, A Comics & Games Story resterà aperta fino al 30 settembre 2027.

Lucca Legacy, A Comics & Games Story

È la mostra che celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games trasformando la storia del festival in un'esperienza interattiva. Il visitatore non è soltanto spettatore, ma può lasciare un segno e contribuire alla trasformazione dell'esposizione, secondo la logica dei Legacy Game.

Il percorso si sviluppa attraverso nove ambienti, tra cui Cover Stories, con i racconti del festival presentati come dischi in vinile, Time Machine, che mette in relazione la storia del festival con la grande Storia e la pop culture, Tree of Strips, dedicata agli artisti che hanno segnato Lucca, e Legacy Room, con testimonianze e ricordi. Completano il percorso la Roll of Honor, la Dreamers Room, la Hall of Games e The Vault, dove i visitatori possono depositare un oggetto legato alla propria esperienza a Lucca Comics & Games.

Il Museo del Fumetto di Lucca: racconto "in progress" del progetto che verrà

Dal 3 ottobre 2026, il secondo piano di Palazzo Guinigi ospita uno spazio dedicato al futuro Museo del Fumetto di Lucca, che troverà sede nell'ex Manifattura Tabacchi, nell'ex Convento di San Domenico.

L'allestimento racconta il progetto ancora in evoluzione e presenta il concept della "libreria infinita", una struttura modulare ispirata alla Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, destinata a collegare sale espositive, piazza pubblica e laboratori didattici.

Più veloce della sua ombra: 80 anni di Lucky Luke

A 80 anni dal debutto di Lucky Luke, la mostra dedicata a Morris ripercorre la storia del personaggio attraverso tavole originali, copertine d'epoca e materiali provenienti dagli archivi storici dell'autore. Il percorso mette in scena il mondo del western comico attraverso personaggi come Jolly Jumper, Rantanplan e i fratelli Dalton, affiancati alle versioni parodistiche di figure storiche della Frontiera, da Jesse James a Billy the Kid e Calamity Jane. L'allestimento ricrea inoltre un'ambientazione western popolata da sceriffi, fuorilegge, becchini e ballerine di saloon.

In mostra dal 3 ottobre al 1° novembre.

Tillie Walden: Time Capsule

La mostra dedicata a Tillie Walden, fumettista americana classe 1996 e voce della Generazione Z, ripercorre la sua evoluzione artistica dagli esordi ai lavori più recenti. Il percorso comprende circa 90 opere, di cui più della metà sono disegni e tavole originali. Tra i lavori rappresentati figurano Trottole, Mi stai ascoltando?, la trilogia Clementine e Charity & Sylvia.

In mostra dal 3 ottobre al 1° novembre.

Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un'icona

La mostra dedicata a Valentina Rosselli, il personaggio più celebre di Guido Crepax, racconta attraverso le tavole dell'autore la Milano degli anni Sessanta e Settanta.

Creata nel 1965 e accompagnata da Crepax fino al 2003, Valentina è al centro di un immaginario che intreccia fumetto, fotografia, moda, cinema, arte contemporanea, letteratura e musica. La selezione comprende numerose tavole raramente esposte e restituisce il ritratto di un'epoca attraverso lo sguardo della protagonista e del suo autore. In mostra dal 3 ottobre al 1° novembre.

Daniel Dociu: Modelli primordiali di mondi futuri

La mostra porta a Palazzo Guinigi l'universo visionario di Daniel Dociu, concept artist e art director che ha lavorato a franchise come Guild Wars, Halo, Half-Life 2 e Age of Empires.

Il percorso si concentra sulla produzione più personale dell'artista, con illustrazioni, copertine e opere sci-fi. Al centro c'è il concetto di "Archetopie", in cui forme ancestrali e monumentali si fondono con infrastrutture tecnologiche, metropoli stratificate e gigantesche città futuristiche. In mostra dal 3 ottobre al 1° novembre.

Fondazione Banca del Monte di Lucca

Le mostre sono visitabili dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, dalle 9:00 alle 19:00. L'ingresso è gratuito, con accesso prioritario per i possessori di biglietto e braccialetto del festival validi per la giornata.

Claudio Castellini: Tocchi da Maestro

Oltre 120 tavole originali ripercorrono la carriera di Claudio Castellini, dagli esordi in Bonelli alle collaborazioni con Marvel e DC Comics. Il percorso documenta anche il suo ruolo nell'"invasione italiana" del fumetto statunitense e approfondisce una tecnica caratterizzata da chiaroscuro e forte plasticità delle figure.

Una sezione è dedicata al manifesto di Lucca Comics & Games 2026, un meta-poster ricco di personaggi, citazioni ed easter egg che riunisce in un'unica immagine diversi immaginari della storia della manifestazione.

Go Nagai: "Sole, cuore e acciaio"

L'installazione rende omaggio a Go Nagai, autore che ha rivoluzionato manga e anime e contribuito a definire l'immaginario dei robot giganti. Protagonisti sono Mazinga Z e Goldrake, insieme a Jeeg, Il Grande Mazinga e Getter Robot. Il percorso arriva poi a Devilman e alla rilettura manga della Divina Commedia, realizzata da Nagai anche sotto l'influenza delle illustrazioni di Gustave Doré. Per quest'opera il maestro ha ricevuto nel 2025 il Pegaso per la Cultura della Regione Toscana.

Polo Fiere - Japan Town

La mostra è visitabile dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, dalle 9:00 alle 19:00. L'accesso è consentito ai possessori di biglietto e braccialetto del festival validi per la giornata.

Spokon: Sport, lacrime e vittoria!

La mostra racconta la storia dello spokon, il genere di manga sportivi in cui sacrificio, determinazione e ricerca della vittoria diventano elementi centrali della narrazione. Il percorso parte dai classici come Rocky Joe, Mimì e la nazionale di pallavolo, Jenny la tennista e Tommy la stella dei Giants, per arrivare a Capitan Tsubasa, Slam Dunk, Haikyu!! e Blue Lock. Disegni originali, cel d'animazione, memorabilia provenienti dal Giappone e merchandising italiano raccontano l'evoluzione del genere e il suo impatto sulla cultura pop.

Padiglione Carducci

La mostra è visitabile dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, dalle 9:00 alle 19:00. L'accesso è consentito ai possessori di biglietto e braccialetto del festival validi per la giornata.

Lucca is a Legacy Game

Curata da Andrea Angiolino, la mostra è dedicata ai Legacy Game, giochi da tavolo nei quali le partite modificano progressivamente il gioco, personalizzandone lo sviluppo e, in alcuni casi, trasformando ogni copia in un esemplare unico.

Il percorso racconta questa evoluzione attraverso alcuni dei titoli più significativi del genere. La caratteristica principale dell'esposizione è però la possibilità di portare i giochi fuori dalle vetrine: alcuni titoli potranno infatti essere provati direttamente ai tavoli del Games Cafè.