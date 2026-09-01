Lucca Comics & Games 2026, da oggi si comprano i biglietti: quanto costano e come acquistarli

La 60ª edizione del festival si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre: ecco prezzi di biglietti e abbonamenti, modalità di acquisto, agevolazioni e tutte le informazioni utili

L'attesa è finita: dalle 11:00 di oggi, 1° settembre, è possibile acquistare i biglietti per Lucca Comics & Games 2026. La 60ª edizione del festival è in programma dal 28 ottobre al 1° novembre e festeggerà il traguardo dei 60 anni con l'edizione LEGACY. Occhio però agli ingressi: il tetto è fissato a 80 mila visitatori al giorno.

I biglietti sono acquistabili online sul sito TicketOne nella sezione dedicata all'evento toscano. Dal 1° ottobre saranno disponibili anche nei punti vendita fisici TicketOne.

Quanto costano i biglietti di Lucca Comics & Games 2026

Il prezzo del biglietto giornaliero cambia in base alla giornata. Gli importi indicati per gli acquisti online comprendono prevendita e commissioni:

Mercoledì 28 ottobre - 26,50 € (

Giovedì 29 ottobre - 29,50 €

Venerdì 30 ottobre - 33,50 €

Sabato 31 ottobre - 34,50 €

Domenica 1° novembre - 33,50 €

Sono disponibili anche abbonamenti per due o più giornate:

28-29 ottobre - 40,50 €

29-30 ottobre - 48,50 €

30-31 ottobre - 56,50 €

31 ottobre-1° novembre - 58,50 €

28-30 ottobre - 61,50 €

29-31 ottobre - 73,50 €

30 ottobre-1° novembre - 78,50 €

28-31 ottobre - 83,50 €

29 ottobre-1°novembre - 83,50 €

Tutti e cinque i giorni - 95 €

Per gli abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni acquistati entro le 10:00 del 16 ottobre, la spedizione a casa di biglietti e braccialetti è inclusa.

Come acquistare i biglietti e come funziona l'ingresso

Il poster ufficiale Lucca Comics & Games 2026

Per l'edizione 2026 sono previste diverse modalità di acquisto e consegna. Con il print@home, il biglietto o l'abbonamento viene scaricato dall'area personale di TicketOne oppure tramite il link ricevuto via email. In questo caso, per accedere alle aree a pagamento del festival, bisogna ritirare il braccialetto a Lucca.

L'e-ticket è invece disponibile esclusivamente sullo smartphone. Anche con questa modalità è necessario ritirare il braccialetto presso un welcome desk.

Chi vuole evitare il passaggio al punto di ritiro può scegliere l'opzione salta il welcome desk. Biglietto e braccialetto vengono spediti direttamente a casa. L'opzione è disponibile per gli acquisti online effettuati entro le 10 del 16 ottobre. Per i biglietti giornalieri è previsto anche il Fanticket, il biglietto in cartoncino da collezione.

Per gli abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni la spedizione è automatica per gli ordini effettuati entro il 16 ottobre; per i biglietti giornalieri e gli abbonamenti da 2 giorni è invece opzionale attraverso il servizio "salta il welcome desk". Dal 1° ottobre, inoltre, alcuni punti vendita fisici TicketOne Gold permetteranno di ritirare direttamente anche il braccialetto.

Welcome desk e braccialetti

Per entrare nelle aree a pagamento non basta il biglietto: serve anche il braccialetto. I cinque welcome desk saranno aperti dal 28 ottobre al 1° novembre, dalle 6:30 alle 18:30. Il welcome desk del Baluardo San Regolo sarà operativo in anticipo, già il 27 ottobre dalle 16 alle 19.

Chi ha acquistato biglietti per più giornate, un abbonamento da 2 giorni oppure un abbonamento da 3, 4 o 5 giorni acquistato dopo le 10:00 del 16 ottobre potrà ritirare tutti i braccialetti al primo passaggio al welcome desk. Chi li ha ricevuti a casa non dovrà invece passare dai punti di ritiro.

Chi entra gratis e quali agevolazioni sono previste

L'ingresso è gratuito per i bambini nati dal 1° gennaio 2017 in poi, purché accompagnati da almeno un adulto con regolare biglietto e braccialetto.

Dal 2 settembre le persone con disabilità potranno richiedere un biglietto giornaliero o un abbonamento gratuito e, se necessario, acquistare un biglietto ridotto per l'accompagnatore. Saranno disponibili sia la modalità print@home sia l'opzione con spedizione a casa.

Sempre dal 2 settembre saranno disponibili le formule dedicate a gruppi e comitive di almeno 20 persone. I biglietti potranno essere inviati in un'unica spedizione al responsabile del gruppo e, per ogni 20 partecipanti, il 21° biglietto sarà gratuito. Studenti e insegnanti potranno inoltre acquistare biglietti e abbonamenti utilizzando, secondo le modalità previste, Carte Cultura e Carta del Docente.

Per raggiungere Lucca sono disponibili anche i pacchetti "Eventi in Bus", che abbinano il biglietto al viaggio di andata e ritorno e consentono di ricevere il braccialetto senza passare dal welcome desk. È previsto anche un pacchetto con soggiorno in un hotel selezionato in Versilia. Chi arriva in automobile può infine prenotare online i parcheggi gestiti da Lucca Plus.