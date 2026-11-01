Lucca Comics chiude l'edizione dei suoi 60 anni e svela le date del 2027

Si chiude con 345.000 partecipanti l'edizione 2026 di Lucca Comics & Games, che ha celebrato i suoi 60 anni di storia mettendo al centro il tema della Legacy. Cinque giorni di incontri, mostre, eventi e appuntamenti dedicati alla cultura pop internazionale, che hanno coinvolto oltre 900 ospiti provenienti da tutto il mondo e 800 espositori, con più di 1.500 eventi in programma e 14 mostre.

La manifestazione si conferma così uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al fumetto, al gioco e alla cultura dell'immaginazione. E mentre cala il sipario sull'edizione 2026, è già arrivata la conferma delle date per il prossimo anno: Lucca Comics & Games tornerà dal 28 ottobre al 1° novembre 2027.

Lucca Comics 2026: i numeri dell'edizione Legacy

L'edizione che ha segnato il sessantesimo anniversario della manifestazione ha riunito una community internazionale intorno alle proprie passioni, confermando il ruolo di Lucca come punto di riferimento per la cultura pop.

Il programma ha coinvolto oltre 900 ospiti internazionali e 800 espositori, con più di 1.500 appuntamenti distribuiti nell'arco dei cinque giorni e 14 mostre. I 345.000 partecipanti si sono aggiunti ai visitatori presenti in città, contribuendo a trasformare ancora una volta Lucca in un grande spazio di incontro e condivisione.

Il tema della Legacy ha accompagnato l'intera edizione, con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di storie, esperienze e valori costruito in sei decenni di manifestazione. Un percorso che mantiene al centro i cinque principi identitari di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude.

Nascerà a Lucca il Museo Internazionale del Fumetto

Tra gli annunci più importanti arrivati durante la manifestazione c'è la firma dell'accordo di valorizzazione che porterà alla costituzione della Fondazione per il Museo Internazionale del Fumetto di Lucca.

L'intesa è stata sottoscritta dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal sindaco di Lucca Mario Pardini. Il progetto punta a creare uno spazio dedicato alla conservazione e alla valorizzazione dei diversi linguaggi della cultura pop internazionale.

Il museo sarà dedicato non soltanto al fumetto, ma anche all'illustrazione, al gioco, all'animazione e alle opere multimediali e interattive. Un progetto che guarda oltre i giorni del festival e punta a consolidare il ruolo di Lucca come centro culturale permanente per l'immaginazione e la creatività.

Lucca Legacy: la mostra a Palazzo Guinigi resta aperta fino al 2027

La Legacy di Lucca Comics & Games proseguirà anche dopo la conclusione della manifestazione attraverso due progetti: la mostra Lucca Legacy: a Comics and Games Story e il videogioco Luke & Clea - A Quest for Legacy.

Il primo sarà visitabile negli spazi di Palazzo Guinigi fino al 24 settembre 2027. Il secondo piano dello storico edificio lucchese ospita un'esposizione concepita non come un semplice archivio della storia del festival, ma come una piattaforma culturale destinata a evolversi nel tempo.

Il pubblico potrà infatti partecipare attivamente al percorso espositivo, intervenendo sulla mostra e lasciando il proprio contributo. Un approccio che richiama il funzionamento dei giochi legacy, nei quali le scelte dei partecipanti modificano progressivamente l'esperienza.

Il progetto è stato ideato in collaborazione con POLI.design di Milano, con la supervisione scientifica del DISEGS dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e la partecipazione del Fondo Bono e della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. La realizzazione ha inoltre ricevuto il supporto del Comune di Lucca e il contributo di Rai Teche, partner culturale dell'iniziativa.

Luke & Clea: il videogioco che racconta la storia del festival

Il secondo progetto dedicato alla Legacy è Luke & Clea - A Quest for Legacy, un pixel game in 16 bit che ripercorre la storia di Lucca Comics & Games attraverso un'avventura ispirata alle diverse anime della manifestazione.

Nato da un'idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, il videogioco è diretto e disegnato da Manuel Macchia, che ha curato il Game Design e la direzione del progetto. Il lancio ha già registrato un primo risultato significativo: in meno di una settimana il titolo è entrato nella Top 100 dei giochi più scaricati su iOS e Android.

L'avventura è pensata per proseguire nel tempo: il 2026 rappresenta soltanto il punto di partenza e, a ogni nuova edizione di Lucca Comics & Games, sarà sbloccato un ulteriore livello. Un modo per mantenere vivo il legame con il festival anche nei mesi che separano un'edizione dalla successiva.

Lucca Comics & Games 2027: le date della prossima edizione

Archiviata l'edizione del sessantesimo anniversario, l'appuntamento con Lucca Comics & Games è già fissato per l'autunno 2027. La manifestazione tornerà da giovedì 28 ottobre a lunedì 1° novembre 2027, con cinque nuove giornate dedicate al fumetto, ai videogiochi, ai giochi da tavolo, all'illustrazione e a tutte le espressioni della cultura pop.

La Legacy del 2026 lascia così spazio a un nuovo capitolo della storia del festival, mantenendo al centro la community internazionale che, da sessant'anni, contribuisce a definirne l'identità.